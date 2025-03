Grande Fratello, Amanda Lecciso: "Helena l’ho capita piano piano. Iago? Quasi quasi, ci credo!"

News VIP

Eliminata durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello, Amanda Lecciso, che è stata tra le protagoniste dell'edizione, ha parlato della sua avventura nel reality show al settimanale Chi.

Amanda Lecciso ha lasciato la Casa del Grande Fratello il 27 febbraio scorso, un’eliminazione che ha sorpreso molti fan del reality. Considerata una delle possibili finaliste, la sorella di Loredana Lecciso ha vissuto un percorso intenso e ricco di emozioni nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Amanda Lecciso: "Da parte di Shaila attacchi gratuiti nei miei confronti "

In un’intervista rilasciata a Chi, Amanda ha raccontato la sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, sottolineando quanto il contesto del reality trasformi i rapporti umani:

"La sensazione che ho avuto entrando lì dentro è un po’ come se tutto quello che si è fuori un po’ scomparisse, si appiana tutto, sia le età differenti, le esperienze, ti trovi di fronte a persone… I miei compagni oggi li conosco così bene e nel profondo da capire da un sorriso se stanno bene o se stanno male. Conosci la persona per quello che è, non per quello che fa."

Mamma di Giorgio e Gaetano, Amanda è attualmente single e in molti avevano ipotizzato che potesse nascere una storia d’amore all’interno della Casa. Tuttavia, l’ex gieffina ha spiegato perché ciò non è accaduto:

"Anche io ci pensavo, però quando si crea quel tipo di intimità fra le persone, quasi di fratellanza, non c’è spazio per altro. Oltre tutto lì c’è un alto grado di confidenza. E questo toglie un po’ quell’idea di mistero che ci vorrebbe. Comunque, quando sono uscita ho iniziato a vedere tutti questi video carini con Iago, che quando l’ho incontrato gli ho detto: 'Ma quasi ci credo che io e te…’"

Amanda lascia intendere che, pur essendo rimasta colpita dai video che la vedevano molto vicina a Iago, durante il reality non ha mai percepito quel tipo di attrazione romantica. A proposito di Iago, l'ex geffina ha aggiunto parole di grande stima nei suoi confronti:

"Iago è intelligente, è tenero ed è sensibile. Poi è educatissimo, un vero signore, mi versava l’acqua, mi passava tutto, mi serviva. Uscito lui, a Javier ho detto: 'Ora mi devi accudire'."

Amanda ha parlato anche del suo rapporto con Helena Prestes e Shaila Gatta, due concorrenti con cui ha avuto dinamiche contrastanti:

"All’inizio è stata guerra, tutto un litigio e tutta una discussione. Helena l’ho capita piano piano. E piano piano mi sono legata. Invece con Shaila, tanto è la prossima che mi chiede, non mi sono mai trovata. Siamo troppo diverse. Non la vedo assolutamente cattiva, la percepisco sempre molto in ansia per questo rapporto che ha con Lorenzo, vedo le sue difficoltà. Poi, un po’ tutte le donne l’hanno passata quella fase lì, vedi un grande impegno da parte sua nel comprendere Lorenzo, che deve risolvere tanti blocchi… È provata."

Amanda ha ammesso di aver avuto inizialmente uno scontro con Helena, ma di aver poi sviluppato un legame più profondo con lei. Diversa invece la situazione con Shaila, con cui la sintonia non è mai scattata. Interessante il riferimento al rapporto tra Shaila e Lorenzo Spolverato, una delle dinamiche più discusse di questa edizione del reality.

A proposito dell'ex velina, Amanda ha criticato alcuni suoi atteggiamenti:

"Quello che non ho digerito è che arrivassero da lei degli attacchi gratuiti nei miei confronti senza alcuna base concreta. Non capisco la necessità di parlare alle spalle, farlo è anche una cosa così stupida nella Casa del Grande Fratello."

Uno dei temi più discussi riguarda il possibile vincitore del reality. Alla domanda su Lorenzo Spolverato, la sorella di Loredana Lecciso ha risposto con diplomazia:

"Ci sono altre persone che meriterebbero. Però, se vincesse, gioirei: il bene rimane."

Pur non schierandosi apertamente a favore di Lorenzo, Amanda ha ammesso che la sua vittoria non la infastidirebbe. Infine, Amanda ha riflettuto su cosa abbia rappresentato per lei il Grande Fratello, soffermandosi su un aspetto poetico della sua esperienza:

"Nido, il mio nido. Quando è venuta mia nipote Yasmine gliela mostravo come fosse mia. Mi mancherà? Mi mancherà il Confessionale. Lì raccogli un po’ tutto: le lacrime, le lacrime di gioia, le risate… E poi ho capito che prima della Casa mi mancavano le cose sbagliate, lì mi mancavano il tramonto e le luci dell’alba e il vedere le stelle, da lì non vedi niente, i fari circondano la Casa e non c’è cielo e non c’è orizzonte. Ora il mio sguardo è diverso."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .