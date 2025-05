Grande Fratello, Amanda Lecciso conferma la storia d'amore nata con Iago Garcia

News VIP

Ospite a La Volta Buona, Amanda Lecciso, ex concorrente dell'ultima edizione de Il Grande Fratello, ha confermato la relazione nata dopo la fine del reality show con l'attore spagnolo, Iago Garcia.

Nell'ultima edizione del Grande Fratello che si è conclusa a marzo scorso, si sono formate tante coppie segnando un vero e proprio primato. Nel corso della permanenza nella Casa, hanno fatto coppia fissa, Lorenzo Spolverato con Shaila Gatta, MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi, ancora Giglio con Yulia Bruschi e infine Javier Martinez e Helena Prestes. Tutte le coppie citate sono ancora felicemente insieme e inseparabili tranne gli Shailenzo, la cui rottura, è ormai nota e sembra più che mai definitiva.

Grande Fratello, Amanda Lecciso: "Vedremo come andrà. Mi piace? A chi non piace Iago Garcia? È un uomo affascinante, ma soprattutto è una persona bella dentro"

Dopo il reality, tuttavia si è formata un'altra coppia inaspettatamente. Iago Garcia, attore spagnolo che sembrava inizialmente vicino a Stefania Orlando ha avuto modo di conoscere in maniere più approfondita Amanda Lecciso e dopo insistenti rumors, la sorella di Loredana ha confermato la relazione a La Volta Buona.

Oggi pomeriggio, la Lecciso è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo, dove ha scelto di rompere il silenzio sulla sua frequentazione con Iago . Per la prima volta in televisione, Amanda ha confermato che tra lei e l’attore spagnolo – vincitore di Ballando con le Stelle – c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. Durante la loro avventura nel reality targato Mediaset, come ha spiegato Amanda, non c’èra stato alcun tipo di coinvolgimento sentimentale. Solo una volta usciti dal reality e tornati alla quotidianità, hanno iniziato a frequentarsi e approfondire la loro conoscenza.

Durante l'intervista, la Balivo le ha rivolto una domanda piuttosto diretta: "Allora, come sta andando con il tuo nuovo fidanzato?" – e Amanda, con il sorriso sulle labbra, non si è tirata indietro:

"Un fidanzato anche io? Come va con Iago Garcia? Beh sì, ha vinto Ballando con le Stelle… posso dire che è nata un’amicizia in un contesto un po’ fuori dal comune. Poi è scappato in Spagna, adesso. Caterina, fallo tu un appello: 'Iago, ma perché?' – sto scherzando ovviamente. A essere sinceri, ci stiamo conoscendo. Vedremo come andrà. Mi piace? Ma dai, a chi non piace Iago Garcia? È un uomo affascinante, ma soprattutto è una persona bella dentro, chi lo conosce bene sa che tipo di carattere ha.”

La Lecciso, con la sua consueta ironia, ha lasciato intendere che tra loro potrebbe esserci del tenero, ma senza affrettare le cose. Per ora, tutto è nelle mani del tempo... e forse anche di un volo di ritorno dalla Spagna.

