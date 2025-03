Grande Fratello, Alfonso Signorini smentisce la lite dietro le quinte con Beatrice Luzzi: le parole del conduttore

News VIP

Alfonso Signorini ha smentito di aver litigato con l’opinionista durante la 40esima puntata del Grande Fratello.

Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rimproverato piuttosto severamente Beatrice Luzzi, colpevole di aver rivelato informazioni dall'esterno ai concorrenti. Nella fattispecie, la Luzzi, nel prendere le difese di Shaila Gatta e andare contro Stefania Orlando, ha affermato che le opinioni di quest'ultima non trovavano il favore del popolo del web..

Alfonso Signorini: "Le discussioni sono sempre in diretta, non ho nulla da nascondere"

Signorini, quindi, ha manifestato apertamente il suo dissenso nei confronti di questo comportamento di Beatrice Luzzi, il cui ruolo da opinionista attira critiche da ormai settimane. Recenti indiscrezioni di esperti del gossip, avevano riportato che la lite tra i due era continuata anche durante la pubblicità. Oggi, tuttavia, il conduttore lo ha smentito. Grazia Sambruna è intervenuta nel programma web Boom, condotto proprio da Alfonso e ha chiesto spiegazioni in merito alla vicenda.

Alfonso Signorini ha spiegato che non sarebbe stato nemmeno in grado di discutere, visto che quella sera non si sentiva affatto bene:

"Ma va… Intanto dircene di tutti i colori non era possibile perché io non avevo voce, avevo la febbre e stavo malissimo… L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente."

Dunque, altro che scontro infuocato: il conduttore si è detto fisicamente provato durante la puntata, motivo per cui non avrebbe potuto affrontare alcun litigio dietro le quinte. Signorini ha poi ribadito di non avere nulla da nascondere, chiarendo che l’unico momento di tensione con Beatrice Luzzi è stato quello che tutti hanno visto in diretta TV:

"È vero… C’è stata tra noi una discussione, ma tutto ciò che si discute lo si fa apertamente, anche perché io non ho proprio niente da nascondere… Tutte le discussioni si fanno davanti alle telecamere in diretta."

Inoltre, per sottolineare l’assenza di rancori, il conduttore ha ricordato che, anche dopo il battibecco, ha più volte coinvolto la Luzzi nel corso della puntata:

"Dopo l’ho pure coinvolta in altre questioni, come tra l’altro si è visto chiaramente…"

Un chiarimento che sembra non lasciare spazio ad altre interpretazioni: nessun litigio segreto, ma solo un normale confronto tra conduttore e opinionista, sotto gli occhi di tutti. Dopo aver smentito la lite con Beatrice Luzzi, Afonso Signorini ha voluto regalare un simpatico aneddoto al pubblico, svelando cosa fa realmente durante gli stacchi pubblicitari del Grande Fratello:

"Sapete cosa faccio durante gli stacchi pubblicitari? Io me ne vado via… Dove vado? Vado a bere il tè all’arancia e al miele che mi faccio fare… Sto lì con la mia tazzina come una vecchia a bere e aspetto che riprenda la diretta."

