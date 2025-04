Grande Fratello, Alfonso Signorini scopre la raccolta fondi per Zeudi Di Palma: "Ma scherziamo? Ha già preso soldi "

La raccolta fondi per Zeudi Di Palma, quinta finalista del Grande Fratello, ha suscitato molto scalpore in quanto la donazione pubblica da parte dei fan è arrivata all'importante cifra di oltre 34 mila euro ed è destinata a salire. L'obiettivo è raggiungere 50mila euro, corrispondente al montepremi destinato al vincitore del Grande Fratello.

La raccolta è stata aperta da una anonima campana e nella didascalia si legge: "Nonostante l'enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui" con un logo delle "Zeudiners" ovvero le fan di Zeudi. Su X, è stata sponsorizzata con queste parole, "Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto". La notizia, si pò dire, ha del surreale eppure sono stati tanti ad effettuare una donazione per l'ex gieffina (aperta solo tre giorni fa).

Anche Alfonso Signorini è rimasto particolarmente sorpreso dalla raccolta fondi per Zeudi Di Palma, visto che ha già guadagnato dal suo contratto con il Grande Fratello. La giornalista Grazia Sambruna l'ha messo al corrente di questa iniziativa e il conduttore ha replicato, specificando che i concorrenti ricevono compensi sia per la loro partecipazione al reality che per eventuali apparizioni successive.

Nel mentre, sono aperte altre raccolte (anche per Helena Prestes, seconda classificata) con lo stesso intento per Zeudi e con lo stesso grido di "ingiustizia" per la mancata vittoria al GF.

