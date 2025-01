Grande Fratello, Alfonso Signorini punge Lorenzo Spolverato durante la diretta: la frecciatina velenosa

News VIP

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato viene tirato in ballo da Alfonso Signorini che lancia una frecciatina velenosa al gieffino.

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha dato spazio alla querelle tra veterani e nuovi concorrenti, in particolare parlando del litigio tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Quando il gieffino ha fatto una battuta sulla diretta, il presentatore ha preso la palla al balzo per lanciare una frecciatina velenosa.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Bernardo Cherubini

La nuova puntata del Grande Fratello ha sancito l’eliminazione di Luca Calvani, un esito che in pochi avrebbero potuto predire, e l’ingresso di tre nuovi concorrenti compresa la veterana del reality show di Canale 5, la solare Maria Teresa Ruta. E proprio parlando delle tensioni che sono nate negli ultimi giorni tra veterani e nuovi concorrenti, Alfonso Signorini ha voluto indagare su quanto accaduto in particolare tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Quando al fratello di Jovanotti è stato chiesto di scegliere la sua fazione, infatti, la scelta è ricaduta sui nuovi concorrenti e Lorenzo non l’ha presa bene, dal momento che considerava Cherubini un caro amico oltre che un sostenitore della sua coppia con Shaila Gatta.

Tra i due gieffini è scoppiata una forte discussione e sono volate parole grosse, tutte ritrattate in diretta tv da Bernardo che ha chiesto scusa a Lorenzo per averlo fatto rimanere male con le sue parole. Luca ha preso la parola per difendere Cherubini e a quel punto, Lorenzo si è lasciato andare ad una battuta ammettendo di voler parlare lui direttamente con l’inquilino perché è il “suo blocco”. A questo punto, Signorini ha ripreso la parola e ha chiesto al cameraman di inquadrarlo in primo piano per lanciare una bella frecciatina a Spolverato.

Grande Fratello, Signorini punge Lorenzo Spolverato

Quando Lorenzo Spolverato ha tirato in ballo l’argomento del blocco a lui dedicato durante la puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 ieri sera, Alfonso Signorini si è preso un attimo per prendere un po’ in giro il gieffino. Che piaccia o meno, Lorenzo è senza dubbio uno dei grandi protagonisti del reality show, personaggio trainante e in grado di creare dinamiche, scontri e polemiche continue, animando la casa più spiata d’Italia. A questo punto, dunque, Signorini lo ha provocato esclamando:

“Lorenzo, guardami. Non è che sei arrabbiato perché stasera non hai ancora avuto il blocco?”.

Spolverato è scoppiato a ridere mentre il pubblico presente in studio ha esultato ed è scoppiato in un applauso a favore delle parole di Signorini. È chiaro che Lorenzo non abbia gradito il fatto che nella puntata del GF non si sia parlato di lui e della sua relazione con Shaila Gatta, ma d’altronde il concorrente spende talmente tanto tempo a cercare di essere al centro dell’attenzione che è impossibile non tenerlo sempre in considerazione. Anche secondo una nota ex gieffina, Lorenzo è un grande giocatore, tanto che alcuni hanno messo addirittura in dubbio il suo sentimento per l'ex Velina di Striscia la Notizia.

