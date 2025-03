Grande Fratello, Alfonso Signorini, passo indietro sulle dichiarazioni a Striscia: "Lorenzo non ha violato il regolamento"

News VIP

Alfonso Signorini, su Instagram, ha tenuto a fare delle perquisizioni riguardanti le sue dichiarazioni di ieri a Striscia la Notizia. Il conduttore è tornato a parlare della mancata squalifica di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello.

Alfonso Signorini, su Instagram, ha tenuto a fare delle precisazioni riguardanti le sue dichiarazioni di ieri a Striscia la Notizia, in merito, soprattutto alla decisione di non squalificare Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello. Il conduttore, nel tg satirico di Antonio Ricci, ha dichiarato che tale decisione è stata presa dagli autori mentre, fosse stato per lui, lo avrebbe espulso "con un calcio nel sedere".

Grande Fratello, le precisazioni di Alfonso Signorini su Lorenzo Spolverato

"Se fosse per me l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere, ma il gruppo di lavoro mi ha detto di tenerlo dentro" ha affermato il conduttore parlando di Spolverato. Oggi, tuttavia, Signorini sembra aver voluto prendere le distanze da queste parole ed è intervenuto su Instagram sulla questione (fatto, tra l'altro, che è avvenuto molto raramente)

"Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero" ha esordito.

E ancora:

"II Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all'interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. lo firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi. oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un'eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D'altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell'interesse del gioco e del pubblico".

Il conduttore sembra aver dovuto fare un passo indietro e specificare che il comportamento di Spolverato, secondo il regolamento, non avrebbe infranto alcuna regola. Ovviamente, come è stato fatto notare diverse volte, altri concorrenti sono squalificati anche per molto meno e Lorenzo ha ripetutamente avuto atteggiamenti deprecabili e aggressivi meno gravi di quelli, ad esempio, di Jessica Morlacchi ha ricevuto una nomination d'ufficio per le alcune provocazioni contro Helena Prestes.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .