Grande Fratello, Alfonso Signorini momento difficile?: "Ho bisogno di prendermi una pausa"

Signorini incerto sulla prossima edizione del Grande Fratello. Ecco cosa ha detto

Dopo aver chiuso l’edizione 2024-2025 del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di prendersi una lunga pausa dalla televisione.

Grande Fratello, Alfonso Signorini pala della prossima edizione: "Non so ancora nulla, quanto durerà, chi ci sarà, se ci sarò io o meno nella prossima edizione"

La conferma è arrivata in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, in cui il conduttore ha parlato con grande sincerità del suo stato d’animo e della necessità di staccare la spina.

«Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamente, ora ho bisogno di staccare la spina. Non voglio pensare al futuro e a quello che devo fare, non voglio pensare al lavoro», ha dichiarato Signorini.

Dopo 197 giorni di diretta e una stagione televisiva carica di emozioni e tensioni, Signorini ha ammesso di essere particolarmente provato:

"Quest’anno l’impegno è stato tanto, più del solito

Nonostante la pausa, il conduttore ci tiene a precisare che non si tratta di un addio definitivo:

"Questo non vuol dire che non farò più il programma o che sparisco dalla tv"

Alla finale del Grande Fratello, andata in onda il 31 marzo scorso, Signorini aveva salutato il pubblico e ringraziato le sue compagne di viaggio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, senza però fornire indizi sul suo futuro. La data della presentazione dei palinsesti televisivi si avvicina (prevista per inizio luglio), ma al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sul suo prossimo progetto.

Ad alimentare ulteriori dubbi, la dichiarazione del conduttore durante la recente puntata di Boom:

"Ho letto che hanno sottolineato che non ho dato appuntamento con me a settembre. Se è stata una mia svista? No, non mi sono scordato di dire che ci sarò io. L’ho fatto perché al momento ho bisogno di prendermi del tempo, una sorta di pausa. Non so ancora nulla, quanto durerà, chi ci sarà, se ci sarò io o meno nella prossima edizione. Al momento so solo che voglio staccare un po’ e prendere questa pausa e poi vedremo cosa accadrà"

