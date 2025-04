Grande Fratello, Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi parla di Stefania Orando: "Nel reality è stata trattata male"

News VIP

Durante una puntata del podcast Boom, Alfonso Signorini, ha chiamato Tommaso Zorzi commentando il recente percorso di Stefania Orlando nell'ultima edizione del Grande Fratello.

Nell’ultima puntata del suo programma online Boom, Alfonso Signorini ha ospitato Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, per un confronto a cuore aperto.

Alfonso Signorini difende Stefania Orlando: “L’hanno maltrattata, ma si è saputa difendere”

L’occasione perfetta per il conduttore di Canale 5 per raccogliere il parere di Zorzi sul percorso di Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello: la showgirl è tornata tra i concorrenti per la seconda volta e, a quanto pare, non tutti i suoi coinquilini sono stati gentili con lei.

Zorzi non ha nascosto il suo disappunto:

“Sì, l’hanno bistrattata poverina…”

Signorini, concordando con il suo ospite, ha aggiunto:

“Sì, è vero… L’hanno maltrattata…”

Il conduttore ha però voluto sottolineare come, nonostante questo trattamento, Stefania abbia mostrato grande forza e determinazione:

“L’hanno maltrattata, però c’è da dire che si è difesa bene…”

E in effetti, la Orlando non è passata inosservata quest’anno nella Casa: pronta a dire la sua e a mettere in campo tutta la grinta di cui dispone, ha collezionato interventi pungenti e momenti di grande personalità, guadagnandosi il rispetto di chi l’ha vista lottare per farsi valere. La showgirl e conduttrice televisiva si è trovata spesso di fronte a critiche che le sono stati rivolte da vari inquilini, tra cui Shaila Gatta e Chiara Cainelli. E purtroppo per Stefania anche continue frecciatine velenose da parte di Beatrice Luzzi, opinionista del reality show.

Sempre Signorini, ha stuzzicato Tommaso Zorzi parlando delle sue sponsorizzazioni sui social, e ne è nata una divertente scambio a colpi di battute. Il conduttore del Grande Fratello ha apostrofato Zorzi con un sorriso:

“Come fai tu la marchetta… Sei convincente…”

Zorzi non si è scomposto e ha replicato:

“Collaboro con aziende con cui ho a che fare davvero nella vita… Per noi quando arriva il bonifico tutto è più roseo, no?”

Signorini ha ribattuto con fare ironico:

“Il bonifico fa ovviamente la differenza, eh…”

E l’ex gieffino ha chiuso con la sua proverbiale verve:

“Tira più un bonifico che un carro di buoi…”

Zorzi, come è noto, ha trionfato nella quinta edizione del Gf Vip con un consenso incredibile da parte del pubblico. Poco dopo la vittoria, l'influencer milanese si è trovato a gestire un'enorme popolarità, venendo seguito dai paparazzi ovunque.

"Io per sei mesi mi sono sentito Lady D. Io faccio una vita davvero irraccontabile che quindi a un certo punto mi sono detto "bella la popolarità ma io spero che finisca il prima possibile perché voglio poter fare cose che nessuno deve sapere che faccio". Il segreto è avere dei segreti perché se hai dei segreti non cerchi quella popolarità li".

