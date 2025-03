Grande Fratello, Alfonso Signorini contro Beatrice Luzzi: "Non la capisco nemmeno io"

News VIP

Nell'ultimo episodio Boom, il nuovo show ideato da Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello ha attaccato Beatrice Luzzi e suoi ripetuti interventi nel reality show. L'ultimo contro Stefania Orlando.

Nell'ultimo episodio Boom, il nuovo show ideato da Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello ha preso le distanze dalle opinioni di Beatrice Luzzi che nel reality show prende spesso posizioni discusse, attirandosi antipatie fuori e dentro la Casa

Grande Fratello, Alfonso Signorini si espone su Beatrice Luzzi

Nella rubrica "il bocciato del giorno", e la giornalista Grazia Sambruna, penna del Corriere della Sera ha parlato negativamente della Luzzi e il conduttore si è trovato d'accordo con lei.

"Sai chi il bocciato del giorno? Beatrice Luzzi" ha dichiarato la Sambruna, suscitando l'ironia di Alfonso: "No,ti prego, non mettermi dei casini Sambruna, perché la Luzzi è bocciata?

"Ma Alfonso cosa le è successo? ha domandato la giornalista. "Non lo so, non lo so neanche io", ha replicato Signorini , facendo intendere dunque che nota gli stessi limiti che notano in molti." La Sambruna ha quindi proseguito nella sua analisi:

"Come opinionista del Grande Fratello, è troppo schierata, difende sempre i giovani, come Spolverato, Shaila etc, contro tutti gli altri, va bene fare il ruolo della cattiva ma sai qual è il problema? E' che è banale, è scontata, dieci secondi prima che intervenga sappiamo già cosa ha da dire e chi difenderà e perché"

"Io voglio indagare Sambruna a domani quando ci sarà la puntata su che cosa cavolo ha verso la Orlando" ha continuato il conduttore.

Perché la Orlando le ha dato torto ben due volte a Pomeriggio 5 prima di entrare nella Casa. Non l'aveva attaccata ma la pensava diversamente su Shaila, ha detto secondo me Beatrice Luzzi non ha ragione. Questa è una cosa che non si può dire. Ci tieni tanto a dire che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo, giovani, belli e che si innamorano ma chi ci tiene a essere Shaila e Lorenzo nella vita? Forse Beatrice Luzzi"

"Ma infatti chi ci tiene, se me lo trovi lo voglio conoscere", ha infine concluso Signorini che ha promesso che nel corso della prossima puntata, in onda domani 13 marzo, approfondirà la questione Orlando-Luzzi.

Ieri, anche la collega Cesara Buonamici a Pomeriggio 5, ha parlato della Luzzi, dissociandosi delle parole che l'ex gieffina ha utilizzato contro Stefania Orlando.

"Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Se l’è presa.. non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera"

