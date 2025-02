Grande Fratello, Alfonso Signorini bacchetta Beatrice Luzzi: "Sarai un po' prevenuta su Helena Prestes?"

News VIP

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, opinionista ha criticato nuovamente Helena Prestes.

Nel corso della 35esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 27 febbraio, Beatrice Luzzi ha colto l'ennesima occasione per criticare Helena Prestes. Che l'opinionista non abbia simpatia per la modella brasiliana è ormai chiaro a tutti e a Luzzi nelle scorse settimane ha anche subito sul web l'ira dei sostenitori di Helena.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi continua la sua battaglia contro Helena Prestes

Ieri, si è parlato della modella e della sua mancata finale. Helena infatti è stata battuta al televoto da Jessica Morlacchi che è stata consacrata come la prima finalista donna dell'edizione. La modella ha esternato il suo giusto rammarico chiedendosi il motivo di questo risultato e riflettendo anche su eventuali errori commessi che l'abbiano penalizzata. Sulla questione è quindi intervenuta Beatrice che ha dichiarato:

"Io penso sia una domanda arrogante chiedersi perché non sia diventata finalista. Ma perché avresti dovuto esserlo, mi chiederei?”.

Alfonso Signorini è quindi intervenuto a gamba tesa:

"Mi sembri sempre un po' prevenuta nei confronti di Helena"

Cesara Buonamici ha incoraggiato Helena a non perdersi d'animo mentre Beatrice ha negato che abbia un antipatia verso Helena e parlando di Jessica diventata finalista ha voluto ribadire che, a differenza della Prestes, non è mai stata eliminata ma ha deciso di lasciare il reality spontaneamente.

Su X, ex Twitter, dove la Luzzi è molto attiva e commenta alcune vicende del Grande Fratello, nelle scorse settimane ha descritto Helena come una donna prevaricatrice e arrogante che non fa mai esporre il pensiero degli altri. In altre occasioni, l'opinionista ha difeso invece Alfonso D'Apice per i suoi comportamenti aggressivi nonostante abbia avuto un comportamento e un linguaggio verbale molto discutibile.

