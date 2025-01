Grande Fratello, Alfonso D’Apice si dichiara a Chiara Cainelli, lei reagisce indispettita: "Mi sento soffocare"

News VIP

Il 25enne campano, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, ha confessato di essersi innamorato di Chiara che però ha dichiarato di trovarlo eccessivamente insistente e oppressivo.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si sono avvicinati molto nella notte scorsa nella casa del Grande Fratello, arrivando a scambiarsi un bacio. Durante quel momento di intimità, Alfonso avrebbe confessato alla giovane concorrente di essersi innamorato di lei, un gesto che lasciava intuire sentimenti profondi. Tuttavia, la reazione di Chiara non sembra aver rispecchiato le aspettative del ragazzo, aprendo la strada a tensioni che si sono manifestate più chiaramente il giorno seguente.

Grande Fratello, Alfonso ci (ri)prova con Chiara ma è in arrivo un due di picche

Visibilmente turbata, Chiara si è sfogata infatti con MariaVittoria, raccontando dettagli della serata precedente che hanno contribuito al suo nervosismo. Ha spiegato come Alfonso, nonostante le sue ripetute richieste di lasciarla riposare perché stanca, abbia continuato a insistere per restare al suo fianco.

"Voleva rimanere a letto con me e continuava a trattenersi. Io gli ho detto più volte: ‘Basta, sono distrutta, dobbiamo dormire’, ma lui insisteva: ‘Ancora quindici minuti’. Non se ne andava, e a un certo punto ho perso la pazienza. Gli ho detto: ‘Sono esausta, non capisci che sto morendo di sonno? Tanto domani ci vediamo ancora, rilassati’. Se ieri ero contenta, oggi sono completamente nervosa. Mi ha sfinita e poi mi ha fatto quella dichiarazione. Io gli ho risposto che non siamo sullo stesso livello. Adesso mi sento soffocare".

La situazione appare ancora più complessa considerando il percorso sentimentale del giovane nella casa. Alfonso, infatti, si è distinto per un comportamento molto espansivo nei confronti di altre concorrenti, generando non pochi intrecci romantici. Prima di Chiara, aveva già baciato la sua ex fidanzata Federica e si era lasciato andare con Zeudi, una sua vecchia fiamma. Inoltre, aveva anche dichiarato il proprio interesse per MariaVittoria, che inizialmente sembrava ricambiare, salvo poi tornare sui suoi passi e riavvicinarsi a Tommaso.

Questa lunga serie di dinamiche ha contribuito a creare un’atmosfera di tensione nella casa, dove i rapporti sembrano intrecciarsi in modo sempre più complicato. Per Chiara, la dichiarazione di Alfonso non è stata vissuta come un momento romantico, bensì come un ulteriore motivo di stress, alimentato da un comportamento che lei ha descritto come pressante e invadente così come lo aveva definito Federica durante le ultime battute della loro lunga storia d'amore. I sentimenti del giovane campano per Chiara non sembrano del tutto sinceri dinanzi alle ripetute avances del gieffino a diverse coinquiline. La storia d'amore nel reality show del Gf da sempre crea interesse e prolunga il percorso dei concorrenti e, questo ormai, sembra essere diventato inesorabilmente l'obiettivo primario di molti partecipanti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .