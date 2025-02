Grande Fratello, Alfonso D’Apice sbugiarda Mariavittoria Minghetti: ''Lei mi ha detto di aspettarla''

News VIP

Nel corso della puntata del Grande Fratello, Alfonso D'Apice ha finalmente svelato il segreto di Mariavittoria Minghetti. Ecco cosa ha detto durante la diretta su Canale 5.

Nel corso della puntata del Grande Fratello, prima della sua eliminazione, Alfonso D’Apice confessa quello che è successo con Mariavittoria Minghetti a dicembre, ammettendo che la dottoressa romana gli ha chiesto di aspettarla perché voleva lasciare Tommaso Franchi. In casa, inevitabilmente, scoppia il caos. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice lancia una bomba su Mariavittoria Minghetti

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello in onda in prima serata su Canale 5, Alfonso D’Apice ha perso al televoto e ha dovuto abbondare la casa più spiata d’Italia. Prima di scoprire l’esito delle votazioni del pubblico, tuttavia, l’ex protagonista di Temptation Island ha preso la parola durante la diretta e ha ammesso di voler finalmente rivelare il segreto di Mariavittoria Minghetti che ha tenuto per sé per tutto questo tempo. Alfonso ha fatto accenno alla questione diverse volte senza arrivare al dunque, nonostante le insistenze del presentatore, decidendo poi di parlare su invito diretto della dottoressa romana.

“La cosa che è successa a dicembre è che lei mi ha detto spesso di aspettarla, che da lì a pochi giorni avrebbe lasciato Tommaso. Ci scambiavamo dei messaggi sulla lavagna, ci incontravamo tramite Amanda”.

Mariavittoria ha immediatamente negato, ammettendo di essere stata confusa in quel periodo dopo aver trascorso con Alfonso alcuni giorni intensi nel tugurio, ma di non aver mai pensato di lasciare Tommaso. La gieffina, infatti, ha confidato che non avrebbe voluto rinunciare al rapporto con Alfonso ma che era consapevole di doversi allontanare per non ferire Franchi e per non aumentare i suoi dubbi. La reazione di Tommaso non è stata ovviamente pacifica. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Tommaso esplode e Alfonso Signorini lo riprende

Dopo aver fatto la sua rivelazione su Mariavittoria Minghetti Alfonso D’Apice, difeso da Antonio Maietta, ha confermato diverse volte a Tommaso Franchi la sua versione mentre Amanda Lecciso ha ammesso di non aver mai sentito queste parole dalla dottoressa romana, anche se in quel momento era la sua maggiore confidente. Tommaso Franchi si è mostrato visibilmente nervoso, dichiarando di sentirsi molto ferito dalla questione e a questo punto è intervenuto Alfonso Signorini, cercando di placare i bollenti spiriti dell’idraulico toscano che ha preso questa storia molto male anche se ora è felicemente fidanzato con Mariavittoria e Alfonso con Chiara Cainelli, dunque non dovrebbe esserne geloso.

“Se anche fosse vero, e io devo dire non ho motivo di mettere in dubbio la buona fede di Alfonso perché a distanza di tanto tempo mi sembra una cosa… Ma anche fosse vero, che male c’è. Poi tu ti sei convinta consapevolmente di volere stare con Tommaso, non c’è neanche bisogno che tu te la prenda così, perché alla fine vi siete scelti reciprocamente”.

Insomma, Signorini ha invitato Tommaso a non fare inutile sfoggio di gelosia, ma ormai sembra essere troppo tardi. Il gieffino ha confermato di essere molto deluso dalla sua fidanzata ma anche confuso, dato che Alfonso parla di un patto per aspettare che lei lo lasciasse, mentre Mariavittoria ha ripetuto che si trattava semplicemente di preservare il rapporto con il partenopeo e non di lasciarlo per lui. Dopo la puntata la reazione di Franchi è stata anche peggiore, e per la dottoressa romana non sarà facile recuperare.