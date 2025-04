Grande Fratello, Alfonso D’Apice: "Le ladre hanno insultato Zeudi e Chiara, troppo odio per un reality show"

News VIP

Nelle scorse ore Alfonso D’Apice ha raccontato che due ladre si sono introdotte nell’abitazione di Chiara Cainelli a Trento. I due ex gieffini sono stati derubati e aggrediti e le due ragazze che hanno compiuto il grave gesto sembra abbiano insultato l'ex corteggiatrice e la sua amica Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli aggredii e derubati in casa: offese anche a Zeudi Di Palma

Mentre si trovavano in casa, due ragazze si sono introdotte nell’abitazione di Chiara Cainelli per derubarla. Probabilmente ignare della loro presenza, sono state scoperte dall'ex gieffina, che ha cercato di fermarle. Ne è nata una colluttazione durante la quale la Cainelli è stata spinta per le scale. Alfonso, accorso dopo aver sentito il trambusto, ha tentato di bloccare le ladre. Una delle due è riuscita a scappare, mentre l’altra è stata trattenuta fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

I ladri sono riusciti a sottrarre il portafoglio di Chiara, con denaro e documenti, e una collana appartenuta al padre di Alfonso, oggetto di grande valore affettivo. D’Apice ha raccontato tutto sui social, mostrando anche le ferite riportate da Chiara. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato una delle due ladre, mentre l’altra è ancora in fuga.

Ma non è finita qui, il giovane campano sempre sui social, ha raccontato che le due ragazze che si sono introdotte in casa, hanno insultato Chiara e l'amica, Zeudi Di Palma, loro ex inquilina al Grande Fratello. Ecco cosa ha raccontato Alfonso come riportato da Biccy:

Chiara sta bene, siamo qua, stiamo andando in centro, adesso dobbiamo bloccare le carte, eccetera. Grazie anche a tutti i vicini, tutte le persone nel palazzo che sentendo le grida di Chiara sono poi riuscite e ci hanno aiutati. Ci hanno aiutati tanto, quindi grazie a tutte quelle persone che erano tante, quindi grazie a tutti quanti. E poi vi dico un’altra cosa che Chiara voleva che io non dicessi. Allora ragazzi, questo era una cosa che Chiara voleva che io non dicessi, che però in realtà mi ha fatto inca**re ancora di più dell’episodio stesso che è successo. Praticamente, quando una delle due ragazze è scappata, l’altra invece, grazie anche all’aiuto dei vicini, è rimasta lì..."

Alfonso ha poi continuato:

"Questa ragazza, io adesso non so se lei già sapeva che fosse casa di Chiara o l’ha riconosciuta dopo tutta questa connotazione. Praticamente erano due ragazze, dico proprio come ha scritto il carabiniere sul verbale, di etnia sinti. Non so se si dice così o meno, io ripeto quello che ha detto il carabiniere, non voglio offendere nessuno. Praticamente questa ragazza ha detto testuali parole, le ripeto, diceva pu***na Chiara, pu***na Zeudi. Ora io non voglio pensare che la conoscesse già, non voglio pensare che c’entri nulla. Però raga, tutto questo mi fa veramente arrabbiare tanto, perché è semplicemente un programma televisivo. Dicevo, è solo un programma televisivo, è finito. Adesso ognuno ha la propria vita e non capisco perché deve esserci cessato e deve continuare a esserci tutto questo odio per semplicemente uno spettacolo televisivo."

Visto l'ultimo grave episodio e anche l'odio sui social che continua imperterrito, sarebbe auspicabile che proprio i protagonisti di questo Grande Fratello, potessero fare un appello a proprio fan e smettere con questo odio che persevera tra i vari fandom. Una guerra che accenna a cessare, a colpi di accuse, minacce e insulti.

