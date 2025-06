Grande Fratello, Alfonso D’Apice: "Federica ha esagerato con la gelosia. Con Chiara è un amore più maturo"

News VIP

Alfonso D’Apice, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Radio, della sua ex fidanzata Federica Petagna e della sua relazione attuale nata nella Casa con Chiara Cainelli.

Ospite nel programma Non Succederà Più di Giada De Miceli su Radio Radio, Alfonso D’Apice – ex concorrente del Grande Fratello – ha fatto il punto su ciò che è successo dopo il reality e sul suo attuale rapporto sentimentale con Chiara Cainelli l'ex corteggiatrice che ha conosciuto nella Casa. E, soprattutto, ha voluto fare chiarezza su alcune dichiarazioni rilasciate in passato dalla sua ex, Federica Petagna, con cui ha partecipato all'ultima edizione di Tempation Island.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice: "Federica ha ingigantito la mia gelosia e il mio stile di vita"

Alfonso ha sottolineato come la relazione con Chiara stia andando a gonfie vele, tanto da fargli rivalutare alcune dinamiche vissute in passato:

“Con Chiara è una storia molto più matura. Col tempo ti rendi conto che certe cose sono state raccontate in modo distorto, per favorire o danneggiare qualcuno. Federica ha ingigantito la mia gelosia e il mio stile di vita. Tante persone, vedendomi ora con Chiara, non si spiegano come sia possibile che io sia stato descritto come una persona così gelosa. Lei è una delle persone più libere che io abbia mai conosciuto, e stiamo benissimo.”

D’Apice ha anche riflettuto sul clima post-GF, spiegando che i rapporti con molti ex coinquilini si sono raffreddati più per colpa dei fan che per veri dissapori personali.

“Spesso i fandom, pur partendo con buone intenzioni, diventano tossici. Se fai pace con qualcuno con cui hai litigato nella Casa, rischi di metterlo in difficoltà con i suoi fan. Io stesso ho incontrato e sentito ex gieffini senza pubblicare nulla sui social, proprio per non creare problemi.”

Secondo l'ex gieffino campano, il supporto dei fan dovrebbe essere incondizionato, e non trasformarsi in attacchi verso altri:

“Un vero fan sostiene il proprio beniamino, non insulta chi ha avuto diverbi con lui. Quando qualcuno ha usato il mio nome per attaccare altri, ho sempre detto: ‘Se mi volete bene, non fate così’. Per fortuna, molti lo hanno capito.”

Infine, Alfonso ha smentito le voci secondo cui avrebbe cercato un riavvicinamento con Federica dopo la fine del Grande Fratello:

“Non è assolutamente vero. Non so neanche se sia ancora fidanzata con Stefano, non la seguo. Dopo il GF ci siamo sentiti solo per risolvere una questione legata a una bolletta del telefono, nulla di più. Ero già fidanzato con Chiara e, in ogni caso, non l’avrei contattata.”

Alfonso D’Apice sembra ormai proiettato verso un futuro sereno al fianco di Chiara, lasciandosi alle spalle le polemiche e le dinamiche del passato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .