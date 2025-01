Grande Fratello, Alex Belli su Lorenzo Spolverato: "Mi sento lontano da lui, siamo distanti come comportamenti"

News VIP

Uno dei grandi protagonisti della settimana edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli, ha commentato alcuni protagonisti del reality show di quest'anno, tra cui il controverso modello di Milano, Lorenzo Spolverato e l'eliminazione inaspettata di Helena Prestes.

Grande Fratello, Alex Belli su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "La loro storia mi sembra autentica, ma bisogna sempre ricordare che nella Casa tutto si amplifica"

Alex, nel corso dell'uscita di scena della modella brasiliana (poi ripescata dal televoto) ha espresso dei dubbi sui social domandandosi come mai, un personaggio così forte come Helena, sia stata penalizzata dal pubblico. A tal proposito, l'ex attore di Centovetrine, ha dichiarato:

“Helena era un personaggio forte, e la sua uscita è stata un colpo inaspettato. Sul web era evidente il suo grande seguito, quindi è difficile capire come sia finita fuori. Voglio credere nella trasparenza del televoto, ma a volte ci sono dinamiche dietro le quinte che noi, da spettatori, non possiamo conoscere del tutto.”

Secondo Belli, le liti avvenute tra Helena e Jessica Morlacchi non sono state sufficienti a giustificare l’eliminazione della modella brasiliana:

“Discussioni e tensioni fanno parte del gioco, soprattutto in una convivenza così lunga e intensa. Non mi pare ci sia stato nulla di così grave da spingere il pubblico ad eliminarla. Se ci fosse stato un comportamento inaccettabile, sarebbe stato compito del Grande Fratello intervenire."

Alex Belli non ha potuto evitare di esprimersi sul percorso di Lorenzo Spolverato, un concorrente che ha saputo far parlare di sé sia per le sue relazioni che per il suo carattere. Tuttavia, Alex ha sottolineato che, nonostante il confronto tra lui e Lorenzo sia stato tirato in ballo da Alfonso Signorini, le loro esperienze nella Casa restano molto diverse.

“Lorenzo ha una personalità forte, ma il paragone con il mio percorso non mi sembra del tutto appropriato. Rispetto alla mia edizione, la dinamica centrale fu il triangolo amoroso, che creò un punto di svolta per il programma. Lorenzo ha il suo modo di vivere il reality, ma io lo vedo distante dal mio approccio, sia in termini di narrazione che di comportamento.”

Belli ha anche commentato la relazione tra Spolverato e Shaila Gatta, definendola uno degli aspetti più interessanti di questa edizione:

“La loro storia mi sembra autentica, ma bisogna sempre ricordare che nella Casa tutto si amplifica. Le emozioni, i legami e persino i conflitti vengono vissuti in modo più intenso. È una bolla che accelera ogni cosa, e questo rende inevitabile la creazione di legami così forti in poco tempo.”

A differenza di alcuni ex concorrenti che sono tornati nella Casa nelle edizioni successive, l'ex gieffino ha dichiarato di non essere interessato a rivivere l’esperienza del Grande Fratello.

“Non tornerò mai nella Casa. Mi piace lasciare un segno unico e irripetibile in ciò che faccio. Preferisco guardare avanti e non tornare su esperienze già vissute. Certo, mai dire mai nella vita, ma al momento il deja vu non mi entusiasma.”

Alex ha infine commentato la vicenda che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, due ex concorrenti del reality con cui aveva condiviso l’edizione. La coppia è ora al centro di una disputa legale a causa delle accuse di stalking mosse da Sophie contro Alessandro.

“Sono dispiaciuto per entrambi. In queste situazioni delicate preferisco non prendere posizione. Spero solo che possano trovare un accordo e risolvere tutto nel modo migliore, soprattutto per il bene della loro bambina. Queste situazioni non fanno bene a nessuno, ed è importante mettere al primo posto la serenità della famiglia.”

