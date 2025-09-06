Grande Fratello, Alessia Macari senza filtri: "Dopo la vittoria avevo l’ansia, non riuscivo a riadattarmi alla normalità"

News VIP

L'ex gieffina Alessia Macari torna a parlare della sua fortunata esperienza nella Casa del Grande Fratello e svelato il reale motivo che l'ha spinta ad aprire un profilo su OnlyFans.

Alessia Macari è stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Fanpage, l'ex gieffina ha fatto un bilancio della sua carriera televisiva, dal debutto televisivo nei panni della “Ciociara” ad Avanti un altro fino al trionfo nel popolare reality show condotto da Ilary Blasi.

Le confessioni di Alessia Macari

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, che vedrà il grande ritorno della conduttrice Simona Ventura. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 con la prima e imperdibile puntata. Un'edizione che segna un vero e proprio ritorno alle origini e che lascerà poi spazio a gennaio ad Alfonso Signorini.

In attesa di scoprire i volti dei nuovi protagonisti del reality show condotto dalla Ventura, un'ex gieffina ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha fatto un bilancio della sua carriera televisiva. Stiamo parlando di Alessia Macari, vincitrice della prima edizione Vip del reality show di Canale 5, che ha anche colto l'occasione per svelare il reale motivo che l'ha spinta ad aprire un profilo su Onlyfans:

Mia cugina e il mio migliore amico mi hanno aiutata ad aprire il profilo perché c’erano tanti siti che rubavano foto dei miei piedi. A me, tra l'altro, non piacciono per niente, li trovo bruttissimi, ma online giravano ovunque. Così, per ridere, abbiamo caricato qualche foto. È durato pochissimo e poi abbiamo chiuso. Se ho guadagnato qualcosa? Qualcosa sì, ma niente che mi abbia cambiato la vita.

Alessia Macari pronta a tornare nella Casa del Gf

Svelata la verità sulla sua decisione di aprire un profilo Onlyfans, Alessia Macari ha ricordato la sua fortunata esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. "A livello personale mi ha resa più forte e coraggiosa" ha esordito la vincitrice della prima edizione Vip del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che ha poi raccontato di aver vissuto dei momenti non proprio facili:

In Casa mi sono trovata ad avere a che fare con personalità molto forti, spesso molto diverse dalla mia. Questo mi ha insegnato ad adattarmi e a tirar fuori il carattere, quando necessario. Dopo la vittoria ho iniziato a fare tanti nuovi programmi televisivi, anche importanti, con conduttori molto conosciuti. Ho partecipato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, mi sembrava di vivere un film. Ricordo con gioia ogni istante, volevo solo divertirmi e farmi conoscere. La parte più difficile è stata l’uscita: ho avuto una specie di “botta d’ansia”, come quando torni da una bella vacanza e ti senti giù. Volevo a tutti i costi rientrare nella Casa, perché fuori è stato complicato riabituarmi alla vita normale. Per fortuna al GF c’era anche una psicologa, con cui mi sono confrontata anche dopo aver finito il programma. Nel giro di due settimane stavo già meglio.

A proposito di un suo possibile ritorno in tv, la Macari sembra avere le idee molto chiare. L'ex gieffina ha infatti rivelato che le piacerebbe rientrare nella famosa Casa di Cinecittà: "Ci tornerei di nuovo anche domani, ne conosco già i meccanismi e questo mi aiuterebbe a vivermi al meglio l'esperienza. Mi piacerebbe anche partecipare a un programma alla vecchia maniera, come quelli delle showgirl che cantavano e ballavano. È sempre stato il mio sogno".

