Grande Fratello, Alessandro Zarino sull'ex Shaila Gatta: "Non ho mai pensato potesse essere una stroria vera con Lorenzo"

L'ex tronista Alessandro Zarino ex fidanzato di Shaila Gatta ha detto la sua sulla rottura tra la ballerina campana e Lorenzo Spolverato dopo la fine del reality del Grande Fratello.

L'ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino è intervenuto ai microfoni di Non succederà più, il programma radiofonico di Giada Di Miceli su Radio Radio, per fare chiarezza sulla sua relazione passata con Shaila Gatta e sui risvolti della vicenda che l’ha vista coinvolta al Grande Fratello con Lorenzo Spolverato. La ballerina campana, come è ormai noto ha deciso di chiudere la relazione con il modello milanese durante la finale del reality e dopo diversi mesi dalla nascita della loro storia d'amore nella Casa.

Grande Fratello, Alessandro Zarino su Shaila Gatta: "Quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare"

Zarino ha raccontato che la storia con Shaila, durata un anno e mezzo, si è conclusa in modo del tutto inatteso tramite un semplice messaggio, senza un confronto personale. “La nostra relazione è terminata tramite messaggio. Noi siamo stati insieme un anno e mezzo, lei aveva i suoi interessi, io stavo strutturando un percorso e ognuno ha scelto per sé” ha spiegato, sottolineando come la complessità delle loro vite abbia reso sempre più difficile trovare tempo da dedicarsi reciprocamente. L'ex tronista avrebbe voluto mantenere un rapporto civile ma ad oggi, non si sono più visti o sentiti:

"La nostra relazione è terminata tramite messaggio. Noi siamo stati insieme un anno e mezzo, lei aveva i suoi interessi, io stavo strutturando un percorso e ognuno ha scelto per sé. Non ci siamo mai più rivisti, c’era anche un coinvolgimento familiare, poi dopo un anno e mezzo tramite messaggio e non ci siamo più rivisti. Per me devono rimanere sempre rapporti civili, non c’è stato nulla, solo un cambio di direzione nel momento in cui le vite sono diventate più complesse, anche dal punto di vista del tempo da spendere insieme, avevamo sempre meno tempo. Shaila è solita fare così"

Interpellato sull’analogia tra il suo addio e quello riservato da Shaila a Lorenzo Spolverato, Zarino ha espresso comprensione ma non sorpresa per il comportamento dell’ex:

“Non so perché Shaila abbia fatto così anche con Lorenzo, magari il percorso non è stato importante, non ha il desiderio di chiarire. Io già quando le cose tra loro andavano bene non ho mai pensato potesse essere una storia vera, non posso sapere se fosse solo hype, ma conoscendo il soggetto lasciare le persone così a caso quando lo dice la sua testa è tipico della vita vera, quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare. Ho letto i commenti che le hanno fatto sui social e mi dispiace, queste cose vanno fatte sempre con moderazione. Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto e non riuscirà a trovare la pace con queste cose.”

Ha aggiunto poi un monito al fandom della Gatta, invitando a evitare eccessi di critica: “Ho letto i commenti che le hanno fatto sui social e mi dispiace, queste cose vanno fatte sempre con moderazione. Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto e non riuscirà a trovare la pace con queste cose”

Sulla possibilità di un riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo, l'ex tronista è stato cauto:

“Non so se riusciranno a tornare insieme, ma spero per loro che ci fosse qualcosa di veramente reale. Noi non ci siamo più risentiti [...] Potrebbe essere possibile che la famiglia volesse che Shaila lasciasse Lorenzo, ma lei non si fa influenzare, decide sempre con la sua testa, ascolta ma fino a un certo punto"

Infine, Alessandro, ha rivolto un pensiero di speranza all’ex fidanzata:

“Io le consiglierei di non dare retta al mondo, di decidere con la sua testa e di risolvere cose che ha ancora irrisolte. Non merita comunque di ricevere questo trattamento e spero stia bene”

