Grande Fratello, Adriana Volpe, nuova vita tra tv e amore: "Dario ha riacceso il mio cuore"

La showgirl Adriana Volpe, ex opinionista e concorrente del Grande Fratello, si è raccontata a cuore aperto alla rivista Mio.

Solare, elegante e piena di energia, Adriana Volpe torna a far parlare di sé. Dopo un’estate di sole, relax e amore insieme al compagno Dario Costantini, la conduttrice è pronta a tuffarsi in un autunno ricco di novità.

Grande Fratello, Adriana Volpe: "L’amore accade. E quando arriva, è un dono"

Con il sorriso che la contraddistingue, ha confidato in un'intervista al settimanale Mio che a gennaio la vedremo in una veste completamente nuova — anche se, per ora, tutto resta top secret. L’estate appena trascorsa è stata per Adriana un momento di rigenerazione, ma anche di riflessione. La conduttrice ha parlato anche della chiusura anticipata di Ne Vedremo delle Belle condotto da Carlo Conti:

"In realtà non faccio bilanci estivi, li lascio a dicembre! Il 2025, comunque, è stato finora un anno generoso dal punto di vista professionale: sono tornata su Rai1 con quattro prime serate di Ne vedremo delle belle, e ho ripreso la conduzione con Linea Verde Tradizioni andato in onda da aprile a metà giugno. In realtà chiudere in anticipo è stata la scelta più giusta. In ogni caso ci saremmo dovute fermare per una settimana e la puntata finale sarebbe andata comunque in onda dopo Pasqua. Poi, però, è scomparso il Papa e dunque la programmazione sarebbe stata ulteriormente penalizzata. Carlo Conti ha preferito non spezzare il ritmo e raggruppare le puntate. È stata una scelta lungimirante, soprattutto alla luce di quello che è successo dopo"

L’autunno, per Adriana Volpe, sarà una stagione intensa, segnata da nuovi progetti e tante sorprese.

"Ci sarà una bella novità: mi vedrete in una veste nuova! Sono entusiasta. Per tutto l’autunno il lavoro sarà molto intenso, ma tutto prenderà forma a gennaioSì, ci sono tanti sogni nel cassetto. Credo che ogni artista abbia delle tappe che considera simboliche. Per un attore può essere una kermesse internazionale, per chi fa televisione ci sono programmi iconici: penso al palco di Sanremo, anche solo come ospite, o a una prima serata sulla rete ammiraglia. Sono sogni grandi, ma non impossibili».

La conduttrice spiega come oggi affronti le nuove sfide professionali con più equilibrio e consapevolezza.

"Più si cresce e più si cercano progetti “su misura”, come abiti sartoriali. Quando sei giovane ti butti, spesso con un pizzico d’incoscienza. Ora invece valuto con più consapevolezza, cercando di essere coerente con quello che sono. Rifarei tutto. Ogni volta che ho scelto un progetto l’ho fatto pensando fosse la cosa giusta in quel momento. Non ho rimorsi né rimpianti: sono felice di ciò che ho costruito».

Dopo un periodo di equilibrio e serenità da single, Adriana ha ritrovato l’amore accanto a Dario Costantini.

"Io penso che ogni amore sia unico perché dipende dall’unicità della persona che ami: nulla è simile a qualcos’altro! Io posso dire che mi ha stupito ritrovarmi innamorata: avevo raggiunto un mio equilibrio, stavo bene anche nella mia singletudine. L’amore, comunque, è un grande privilegio. Non siamo noi a decidere quando arriva, semplicemente accade. E quando capisci che qualcuno può prenderti per mano e percorrere la strada con te… è un dono"

Sul suo compagno, racconta:

"Semplicemente lui è riuscito ad accendere il battito del cuore. Era stazionario, poi… tutto è cambiato quando ho capito che mi emozionava, mi mancava quando non c’era, che era un valore aggiunto nella mia vita. È una persona perbene. In un mondo spesso opaco, ho visto in lui trasparenza".

E sul futuro insieme ha aggiunto:

"Per ora stiamo bene così. Viviamo in città diverse e non vogliamo stravolgere le nostre vite. Ci siamo incastrati alla perfezione, e non sentiamo l’urgenza di fare altri passi"

