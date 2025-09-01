TGCom24
Grande Fratello 2025, al via il 29 settembre con Simona Ventura: tutte le novità

Anita Nurzia

Grande Fratello di Simona Ventura: cast Nip e clima più sobrio, ecco la nuova edizione.

Il Grande Fratello torna su Canale 5 con una veste completamente rinnovata. Lunedì 29 settembre 2025 prenderà il via la nuova edizione del reality più famoso della televisione italiana, questa volta affidata alla conduzione di Simona Ventura. Una scelta forte che promette di dare al programma una nuova identità, più sobria e meno sensazionalistica rispetto al passato.

Grande Fratello: un’edizione più breve e compatta

A differenza delle ultime stagioni, spesso lunghissime, questa volta il GF 2025 avrà una durata ridotta: la chiusura è fissata entro i 100 giorni. Una decisione pensata per mantenere alto il ritmo narrativo ed evitare cali di interesse del pubblico. Per quanto riguarda le eliminazioni e le preferenze dei telespettatori, il televoto sarà attivo esclusivamente tramite SMS. Un ritorno alle origini che punta a rendere il meccanismo di voto più immediato e lineare.

Un’altra delle grandi novità riguarda il regolamento: sarà più severo e rigoroso, con l’obiettivo di garantire un clima rispettoso e sobrio dentro la Casa. La produzione punta così a dare un taglio netto alle polemiche e agli eccessi che hanno caratterizzato alcune delle ultime edizioni. In realtà questo aspetto non sarebbe in linea con le primissime edizioni quando nel reality era consentiti più "strappi" e meno provvedimenti, rendendo accese le dinamiche interne ma anche i media con relative richieste e accorati appelli all'educazione e al buon senso (non sempre puniti).

Niente volti noti o influencer: il cast sarà composto esclusivamente da concorrenti Nip, persone comuni selezionate tra migliaia di aspiranti in tutta Italia. Una scelta che riporta il reality alle sue origini, quando a incuriosire erano le dinamiche spontanee tra persone lontane dal mondo dello spettacolo.

Come riportato da Libero, anche la struttura delle dirette cambia: le puntate avranno una durata di circa due ore e mezza, con chiusura prevista entro la mezzanotte e mezza. Un format più snello, pensato per fidelizzare il pubblico senza stancarlo con nottate infinite.

Il Grande Fratello 2025 si prepara quindi a sorprendere con una formula che guarda al passato per costruire il futuro: regole più rigide, cast Nip e tempi più brevi. Con Simona Ventura al timone, l’attesa cresce e il pubblico è pronto a scoprire se questa edizione riuscirà a riportare il reality ai fasti di un tempo.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
