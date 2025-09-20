Gianluca Grignani denuncia Laura Pausini, lo staff della cantante replica: “Le autorizzazioni ci sono tutte, storia ridicola”

News VIP

Grignani denuncia Pausini, lo staff della cantante ha dichiarato: "Le autorizzazioni ci sono tutte"

Il caso musicale e legale tra Gianluca Grignani e Laura Pausini continua a tenere banco.

Lo staff di Laura Pausini replica alle accuse di Gianluca Grignani

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, il cantautore ha ufficialmente confermato di aver denunciato la collega, affidando la comunicazione a una nota ufficiale:

“Gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera”.

Grignani, intervistato da Il Messaggero, ha sottolineato il suo rammarico per essere arrivato a una decisione così drastica:

“Vorrei che si sapesse che mi dispiace, ma sono stato costretto a farlo. Non sono un bellicoso, ma non avevo alternativa”.

Secondo l’artista, le versioni in spagnolo, portoghese e francese realizzate da Laura Pausini avrebbero modificato profondamente il senso originario del brano La mia storia tra le dita.

“Laura non mi ha fatto ascoltare prima il brano. Così mi sono reso conto delle modifiche sul testo solamente grazie alle segnalazioni dei fan, quando la canzone è uscita. Mi sono preso del tempo per riflettere. E quando ho realizzato che la parte semantica è stata stravolta a tal punto che la canzone stessa ha perso il suo significato, ho capito che non potevo restare in silenzio”.

Parole che hanno immediatamente generato reazioni. Dallo staff di Laura Pausini è infatti arrivata una replica secca, volta a ridimensionare la vicenda:

"Le autorizzazioni ci sono tutte. Questa storia inizia a diventare ridicola”

Gianluca Grignani e Laura Pausini, la disputa per "La mia Storia tra le Dita"

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha ricostruito i retroscena dello scontro tra Gianluca Grignani e Laura Pausini sul brano La mia storia tra le dita. Tutto sarebbe nato da comunicazioni mancate e decisioni unilaterali che avrebbero ferito profondamente il cantautore milanese. In particolare, Grignani si sarebbe sentito scavalcato nel rilancio della canzone – scritta e interpretata da lui negli anni ’90 – e soprattutto nella realizzazione della versione francese, a cui si era sempre opposto, ma che Pausini e Warner hanno portato avanti senza informarlo.

Il malumore è esploso pubblicamente dopo la serata di Faenza, quando la cantante ha presentato il brano con un tono giudicato inadeguato dall’autore. Da lì la replica social di Grignani e il commento amaro del suo management: “Poteva essere una festa, una cosa bellissima”.

La vicenda è così approdata sul piano legale: l’avvocato Giorgio Tramacere ha deciso di procedere in sede civile facendo leva sull’articolo 20 della legge sul diritto d’autore, che tutela i diritti morali dell’autore. Secondo la difesa, la Pausini avrebbe violato questi diritti non rispettando la paternità dell’opera, modificando il testo senza autorizzazione e arrecando pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’artista.