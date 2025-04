GFVip, Giulia Salemi racconta della nuova stagione del suo podcast Non Lo Faccio X Moda

News VIP

Ospite di Alfonso Signorini a Boom, Giulia Salemi - ex concorrente del GFVip - ha raccontato della seconda stagione del suo podcast, Non Lo Faccio X Moda.

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti del GFVip più amate e, insieme a Pierpaolo Pretelli ha formato una splendida coppia, che ha accolto da qualche mese il piccolo Kian. Ospite a Boom, il format di Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5, l'ex gieffina ha raccontato della sua nuova vita da mamma e della seconda stagione del suo podcast, Non Lo Faccio X Moda.

GFVip, Giulia Salemi racconta della seconda stagione del suo podcast

Tornato con una nuova stagione il 31 marzo, Non Lo Faccio X Moda, il podcast condotto da Giulia Salemi, sta riscuotendo un enorme successo: gli ospiti che si sono raccontati ai microfoni con l'influencer ed ex gieffina hanno tutti sottolineato quanto Giulia li abbia messi a proprio agio e come l'atmosfera rilassante e accogliente, oltre che alle domande interessanti della conduttrice, abbiano resto l'intervista un vero piacere.

Tra gli ospiti che sono stati ospitati nel salotto di Giulia Salemi ci sono state Aurora Leone dei The Jackal e Giorgia Soleri, con il professor Tamburello, noto psicologo attivo sui social. Giulia ha raccontato ad Alfonso Signorini, nel suo format Boom, che la seconda stagione del suo podcast prevederà dieci puntate e che tra le prossime ospiti ci saranno anche diverse cantanti, come Noemi e Sarah Toscano, entrambe reduci dall'esperienza del Festival di Sanremo. Infine, anche Aurora Ramazzotti si racconterà ai microfoni del podcast di Giulia Salemi, come ha svelato la conduttrice.

L'influencer ha anche rivelato come procede la sua vita da neomamma con il piccolo Kian, raccontando al conduttore del GF che lei, il compagno Pierpaolo Pretelli e il piccolo Kian si divertono ad andare in giro per Milano, dove vivono, con il passeggino: "Pier lo porta in giro per Milano con un passeggino ipertecnologico. Lui è un papà 2.0 e ci divertiamo molto".

GFVip, la nuova vita da mamma di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian il 10 gennaio 2025, anche se hanno annunciato la nascita del bambino solo il 17 gennaio, dopo che il parto si è rivelato un'esperienza particolarmente difficile per l'influencer: "Volevamo un momento di privacy, in modo da viverci questi attimi da soli" hanno raccontato i due ex gieffini, ospiti a Verissimo. Giulia ha rivelato che per il parto ha dovuto sottoporsi a un cesareo e che è stata molto difficile da affrontare, anche perché il piccolo è nato una settimana prima del previsto.

La coppia ha anche raccontato che il nome Kian è arrivato da un suggerimento sui social, nei direct di Ig, e che a scoprirlo è stato Pierpaolo, al quale è subito piaciuto il nome e il suo significato. Kian, infatti, significa "re dei re" in persiano. I due, inoltre, non hanno nascosto di voler presto anche un altro figlio, magari una bambina, come desidera Giulia: "Lei vuole una figlia femmina per forza" ha dichiarato Pretelli "se non arriva devo scappare, prendo un treno o un aereo".

