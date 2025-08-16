Gf Vip, Nikita Pelizon, "Oriana Marzoli con l'aiuto dell'amico Luca Onestini pianificava in anticipo le mosse"

News VIP

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare in un’intervista a Fanpage raccontando senza filtri.

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare in un’intervista a Fanpage raccontando senza filtri cosa ha fatto dopo il trionfo televisivo e quali sono i suoi progetti futuri.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon: "Helena? La vedo molto innamorata e felice"

La modella triestina ha innanzitutto chiarito un aspetto che ha incuriosito molti fan: l’utilizzo del montepremi. "In realtà i 100mila euro sono un'utopia perché me ne sono arrivati 38 mila. 50mila li ho donati all'associazione con la quale ho iniziato a collaborare (Marevivo), gli altri li ho spesi per cose mie e per l'avvocato a cui mi sono rivolta per difendermi dagli attacchi ricevuti nella casa del Grande Fratello", ha raccontato.

Nikita ha poi affrontato il recente botta e risposta con Oriana Marzoli, con la quale non sono mancati scontri anche dentro la Casa.

"Nel reality, a seconda delle necessità, indossava le maschere che più le convenivano. Con l'aiuto dell'amico Luca Onestini pianificava in anticipo le prossime mosse. Nei mesi dentro la casa io ho assorbito e parlato in maniera elegante, poi una volta uscita ho ascoltato il consiglio del mio amico Paolo Ruffini e non ho detto niente. Il punto è che se non ti difendi mai, sembra che non hai nulla da dire o che le persone abbiano ragione, quindi ho deciso di farlo. Sinceramente mi ha chiamato più volte tr**a e mi ha anche rivolto altri insulti".

Sulle critiche ricevute per aver detto che Oriana cambierebbe fidanzato a ogni reality, Nikita ha ribadito:

"Tanta gente ha commentato dicendo che era un insulto, in realtà è la pura verità dei fatti. Se dovessi cambiare fidanzato ogni mese, avrei difficoltà a non confondermi con i nomi. Non so fino a che punto Oriana sia in grado di spingersi pur di arrivare a una vittoria, basta pensare a come ha iniziato il percorso al GF. Ci ha provato prima con Antonino Spinalbese, un'ottima strategia visto che lui era l'ex di Belen Rodriguez e se ne sarebbe parlato, poi con Luca Onestini e infine con Daniele Dal Moro".

Guardando al futuro, la Pelizon non esclude un ritorno sul piccolo schermo.

"Sinceramente sì, anche il Grande Fratello stesso se ce ne fosse la possibilità. Porterei un'altra versione di me, sicuramente buona ma dubito capace di stare zitta. Indipendentemente dai reality, mi piacerebbe fare tv, anche essere la spalla di qualcuno. L'opinionista? Si mi piacerebbe, sono molto brava ad analizzare le persone".

Infine, Nikita ha parlato della sua amicizia con Helena Prestes, conosciuta all’interno del percorso televisivo.

"La sera in cui è uscita dal Grande Fratello ci siamo sentite, siamo rimaste fino alle 4 del mattino a parlare e io le ho detto che Javier mi sembrava davvero quello giusto per lei. Ci parliamo per messaggio e mi dice che va tutto bene, ma io lo vedo perché i suoi occhi parlano. Sono molto contenta che abbia trovato un uomo che la capisca e la sostenga. La vedo molto innamorata e felice finalmente".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .