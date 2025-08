News VIP

L'ex Vippone del Gf Vip sembrava aver ritrovato l'amore con la bella modella e influencer da 8 milioni di follower Aleska Genesis Castellanos conosciuta nel reality show messicano, La casa de los famosos - All stars.

Luca Onestini svela alcuni retroscena sulla rottura con Aleska Genesis

Onestini che ha partecipato a diversi programmi televisivi anche in Spagna, è stato tra i concorrenti del reality show messicano, La casa de los famosos - All Star classificandosi al secondo posto. Proprio in quel programma molto seguito in America si è perdutamente innamorato della modella venezuelana Aleska Genesis con cui stava progettando già di formare una famiglia.

"Consideriamo il nostro amore un dono di Dio. Capita che prima di prendere sonno lei parli del nostro futuro insieme, di come potremmo chiamare i nostri figli. E io mi emoziono. Tutto è possibile quando hai voglia di condividere le tue esperienze e hai amore da dare. Ogni giorno è un’opportunità per costruire qualcosa di grande", queste le parole dell'ex tronista che ha dichiarato di essere rimasto incantato appena ha visto la 34enne originaria di Maracaibo che su Instagram conta ben 8 milioni di follower. Tuttavia questa favola è durata davvero poco. Dopo qualche settimana in cui hanno trascorso anche una vacanza paradisiaca alle Maldive, Aleska sembra aver raggiunto Luca in Italia decidendo di troncare inaspettatamente la loro relazione appena nata. Il motivo? Secondo quanto trapelato nel web, l'influencer sudamericana si sarebbe accorta di non avere molto in comune con Onestini e oggi proprio quest'ultimo ha parlato della rottura con Aleska in una diretta social, rivelando retroscena davvero singolari.

Ecco le parole dell'ex vippone, come ripotato da IsaeChia:

"Aleska ha chiesto a Chat GPT se le è convenuto stare con me. Ma dove cavolo siamo arrivati? Ha chiesto a Chat Gpt se le conveniva stare con me. Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato. Completamente scioccato! Cosa ho fatto io per avere questo? Ma come ho fatto? Talmente tanto innamorato, illuso, da vedere questa cosa? Io non so se sto sognando, se è un incubo… che cosa cavolo è? Che cavolo è?

E ancora:

"In tutto questo, la signora che ha detto che ero un pagliaccio, un narcisista, tutte queste cose, ha detto (e me lo ha anche scritto) che voleva vedermi quando stavo a Miami. Ma io dico: mi dici che cose peggiori di questo mondo e poi vuoi vedermi?"

"Io dopo che ho visto tutta queste cose, che nell’arco dei giorni sono si sono accumulate, sono cambiate mille versioni, insulti sul web, bloccaggi vari e cose varie… insomma una menzogna dietro l’altra, io mi sono stufato! Mi diceva: “Combatti per amore”, ma combattere per amore cosa? Ma tu mi hai mai amato? No!Perché uno che ti dice tutto quello che lei ha detto e fatto, non è una persona che ti ama. E’ una persona che ha tentato sempre di farmi sentire inferiore."

"E' lei la donna che mi ha fatto credere nuovamente nell’amore" dichiarava solo qualche settimana fa, Luca. Oggi, tutto è svanito comprese le foto di coppia sui rispettivi profili Instagram.

Wey lo mejor del live de Luca fue esto sin duda. Aleska si esta Loca, pero que se esperaban si le hizo un instagram a una sandia si a así como leyeron a una SANDIAAAAAAAAA. 😭#LucaOnestini #AleskaGenesis #Luceska pic.twitter.com/M19ySD2qCL — L• (@liligomez000) August 5, 2025

