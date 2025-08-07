TGCom24
Gf Vip, Luca Onestini e Aleska Genesis è finita tra accuse di tirchieria, lei mostra la chat GPT che consiglia di lasciarlo

Anita Nurzia

La modella venezuelana, con oltre 8 milioni di follower su Instagram, ha ammesso di aver chiesto consiglio a ChatGPT sul futuro della relazione con l'ex vippone ed ex tronista Luca Onestini.

Gf Vip, Luca Onestini e Aleska Genesis è finita tra accuse di tirchieria, lei mostra la chat GPT che consiglia di lasciarlo

A pochi giorni dalla fine della loro storia, Luca Onestini e Aleska Genesis Castellanos stanno animando i social con una serie di botta e risposta sui loro presunti difetti e sulle spese condivise. L'ex concorrrente del Gf Vip ed ex tronista, ha conosciuto la modella venenzuelana si sono conosciuti e innamrati nel reality show La casa de los famosos - All stars tramesso su Telemundo, un emittente statunitense in lingua spagnola.

Luca Onestini e Aleska Genesis Castellanos, volando stracci dopo la favola d'amore

La coppia sembrava innamoratissima, Onestini ha affermato più volte di essere perdutamente innamorato di Aleska e di progettare con lei il sogno del matrimonio e di una famiglia. L'incanto, tuttavia, si è spezzato molto presto e oggi i due ragazzi si accusano reciprocamente di aver avuto comportamenti scorretti e sgradevoli.

Tutto è iniziato quando l'influencer venezuelana, con oltre 8 milioni di follower su Instagram, ha ammesso in diretta di aver chiesto consiglio a ChatGPT sul futuro della loro relazione. Il chatbot, testualmente, le aveva consigliato:

“Sinceramente, Aleska Genesis, non è giusta per te. Luca Onestini ha una storia piuttosto chiara: in ogni reality show, ha usato le donne come parte della sua strategia per ottenere notorietà. È il tipico narcisista, affascinante all’inizio, ma manipolatore e calcolatore dietro le quinte. Fa la vittima quando gli fa comodo e non gli dispiace ferire nessuno, purché faccia bella figura davanti al pubblico. Non hai bisogno di qualcuno che ti toglie qualcosa, ti logora o ti usa. Meriti una relazione vera e genuina, non solo l’ennesimo spettacolo a suo vantaggio. Con Luca, questo non accadrà. Sei stata creata per brillare, non per far parte del suo show.”

Stando a quanto raccontato da Onestini, è stato proprio quella risposta a spingere Aleska a interrompere la relazione. “Il fatto che lei abbia chiesto a un’intelligenza artificiale se stesse bene con me è già un indizio,” ha commentato Luca, che da allora ha deciso di difendersi pubblicamente.

"Aleska ha chiesto a Chat GPT se le è convenuto stare con me. Ma dove cavolo siamo arrivati? Ha chiesto a Chat Gpt se le conveniva stare con me. Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato. Completamente scioccato! Cosa ho fatto io per avere questo? Ma come ho fatto? Talmente tanto innamorato, illuso, da vedere questa cosa? Io non so se sto sognando, se è un incubo… che cosa cavolo è? "

Ma non è finita qui. In un video TikTok, Onestini ha commentato le prime accuse mosse dalla sua ex che lo ha definito tirchio: “Nemmeno una rosa mi ha mai regalato”. A quel punto, Luca ha mostrato una foto in cui Aleska stringe una rosa e la sua mano, chiarendo implicitamente di avergliela donata.

Aleska aveva poi lamentato di aver pagato da sola il biglietto del treno di ritorno da Capri a Bologna, dal costo di 30-40 euro, sottolineando che la corsa non fosse legata al compleanno di suo padre. Onestini ha ripreso il filmato in cui Aleska stessa confessa: “Siamo qui a festeggiare un giorno molto speciale con mio padre”, dimostrando che l’occasione era effettivamente una festa di famiglia.

Altro capitolo: il weekend in hotel e le cene sulla spiaggia. Aleska sosteneva di aver pagato lei la camera e di aver sempre coperto le spese a Miami. Luca, in risposta, ha pubblicato la fattura intestata a suo nome, il conto del ristorante dell’hotel e i documenti delle spese sostenute durante il soggiorno a Miami.

“Semplicemente era un ristorante dell’hotel dove stavamo alloggiando,” ha spiegato, mostrando senza timore ogni scontrino: “Io ho la prova di tutto, anche delle volte in cui siamo andati a mangiare al ristorante.”

Infine, Aleska ha accusato Luca di essere interessato a un nuovo progetto lavorativo a due e di aver sfruttato ogni reality per mettersi in mostra. Lui ha condiviso uno screenshot della chat in cui spiegava chiaramente:

“Basta che io e te stiamo bene, non chiedo altro progetto lavorativo.”

Per chiudere, Onestini ha giocato in chiave ironica, scattando un selfie in cui appare truccato da clown, commentando: “Facciamoci una foto adesso, l’ultima”.

