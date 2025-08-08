Gf Vip, Andrea Zenga: "La paternità? All’inizio è stata dura, ora è la gioia più grande"

News VIP

Andrea Zenga è il figlio dell'ex portiere Walter Zenga, ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip, ha parlato della figlia della piccola Camilla e del rapporto con la sua compagna Rosalinda Cannavò, che ha conosciuto nel reality show di Mediaset.

Andrea Zenga, tra i volti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontato ai suoi fan in un lungo Q&A Instagram, svelando come la nascita della piccola Camilla abbia rivoluzionato la sua vita e quella della compagna Rosalinda Cannavò, l'attrice siciliana che il figlio dell'ex portiere Walter Zenga ha conosciuto nel reality show di Mediaset nel 2020.

Gf Vip, Andrea Zenga: "Il mio rapporto con Rosalinda è cambiato tanto, però dopo i primi mesi di assestamento adesso è migliorato"

Dopo anni di fidanzamento e convivenza, la coppia ha messo su famiglia:

“È cambiato tanto – ammette Zenga – però dopo i primi mesi di assestamento adesso è migliorato, perché oltre ad essere fidanzati siamo mamma e papà di questa splendida bimba. Condividiamo anche l’essere genitori. Questo è un momento molto, molto felice. Però ammetto che i primi mesi un attimo di assestamento ci vuole”.

Tra le attività che ama di più fare insieme a Camilla, Andrea indica i bagni in piscina e in mare:

“Mi piaceva molto andare in piscina con lei, perché era un momento nostro, sia che entrava Rosi in acqua, sia che entravo io. Adesso mi piace fare il bagnato insieme, quando la laviamo entra in doccia con me ed è bello perché si attacca tutta a me tipo koala. E poi anche al mare, è divertente. Anche se dopo un po’ è stressante perché non si ferma mai di riempire la piscinetta, prendere i giochi, riempire il secchiello… un po’ un casino! Però è bello perché la vedi che si diverte, quindi queste sono le attività che mi piacciono di più fare con lei. E anche dormire insieme perché io sono un gran dormiglione e quando dormiamo insieme il pomeriggio è stupendo!”.

Il 31enne milanese, però, non ha nascosto la fatica iniziale:

:“Sarò molto, molto sincero con voi perché pensavo che fosse più facile all’inizio. Infatti ho fatto un po’ di difficoltà ad entrare proprio nello spirito della genitorialità. Perché comunque ci vuole tanto, tanto spirito di sacrificio. Però adesso, che ti devo dire, è stupendo! Quindi non è come me lo immaginavo, però a livello di amore che ti arriva è anche meglio. Onestamente i primi mesi sono stati un po’ complicati, ci è voluto un po’ di tempo per instaurare il legame che abbiamo ora”.

Antonio nell'ultima edizione di Temptation Island,

<>Infine, inevitabile, la domanda sul “quando vi vedremo sposi tu e Rosalinda?”. Andrea ha risposto con la sua consueta ironia: “Quando sarà glielo chiederò così” – ha detto, simulandostrappando un sorriso ai follower.

Tra coccole, bagnetti e riposini, Andrea Zenga dimostra che diventare papà è un cammino fatto di piccoli grandi passi: non sempre facili, ma capaci di restituire un amore senza eguali.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .