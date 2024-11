Gabriele Parpiglia: "La Bruganelli pensasse a pagare chi ha lavorato per lei e per i suoi figli"

News VIP

Nella vicenda già esplosiva tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, si è aggiunto un ulteriore tassello infuocato attraverso un intervento social di Gabriele Parpiglia. Il noto giornalista infatti, un tempo collaboratore e amico dell'ex moglie di Paolo Bonolis, ha cavalcato sui social la lite di ieri a Ballando con Le Stelle tra la giurata e la concorrente, per ricordare e ribadire la sua posizione contro la Bruganelli.

Gabriele Parpiglia contro Sonia Bruganelli:"Una pagina televisiva pessima! Che schifo! Calpestare il lavoro di una giornalista! Vergogna"

Parpiglia è ormai schierato contro l’ex moglie di Paolo Bonolis per questioni nate nei mesi precedenti. Dopo una stroncatura pungente ricevuta da Sonia da parte della Lucarelli durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Parpiglia non ha esitato a prendere parte alla disputa, lanciando accuse pesanti contro la Bruganelli attraverso una serie di tweet al vetriolo.

Il giornalista ha infatti dichiarato, senza mezzi termini:

“La Bruganelli che pensasse a pagare chi ha lavorato per lei e per i suoi figli.”

Questo commento ha aperto una serie di critiche ancora più aspre. Parpiglia ha poi rincarato la dose, riferendosi direttamente al conflitto in diretta tra Sonia e Selvaggia:

“Una pagina televisiva pessima! Che schifo! Calpestare il lavoro di una giornalista! Vergogna!”

Le sue invettive non si sono fermate lì. Sempre via social, ha aggiunto un’altra stoccata, accusando la Bruganelli di aver stabilito un record negativo:

“Bruganelli ha stabilito il record di figure di me**a in un programma Rai da quando esiste la Rai.”

L’ex amico non ha risparmiato colpi, delineando un quadro che ha ulteriormente gettato benzina sul fuoco. Ieri, nel corso della settima puntata del dancing show di Rai1, Sonia ha accusato la Lucarelli di sfruttare il suo nome diffondendo la visione di articoli a pagamento (ovvero la newsletter di Selvaggia). La giornalista ha fatto notare alla Bruganelli che questo è semplicemente il suo lavoro, non avendo "mariti e fidanzati ricchi". E non è finita qui. Le due si sono continuate a punzecchiare quando Sonia le ha risposto seccamente che fosse ancora in tempo per avere accanto un uomo ricco. La Lucarelli ha commentato le parole della Bruganelli come volgari per poi cambiare il discorso e giuficare la sua performance nella gara.

"Ci hai provato a stare al posto mio, non ci sei riuscita. Fammi fare la giudice…Sonia, io non sono interessata ai soldi quanto te. Non me ne frega niente. Posso fare la giudice?! "