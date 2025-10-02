TGCom24
Federico Bernardeschi racconta l'amore con l'ex gieffina Veronica Ciardi: "All'inizio non mi voleva"
Federico Bernardeschi racconta l’amore con l'ex gieffina Veronica Ciardi: "All’inizio non mi voleva"

Anita Nurzia

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la vera storia del loro amore

Federico Bernardeschi racconta l’amore con l'ex gieffina Veronica Ciardi: "All’inizio non mi voleva"

Il calciatore Federico Bernardeschi si è raccontato a cuore aperto nel podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT, dove ha ripercorso i momenti più intensi della sua vita. Tra carriera, sacrifici e sogni realizzati, non poteva mancare il capitolo dedicato all’amore. E così l’ex juventino ha parlato di come è nata la storia con sua moglie, l’ex gieffina Veronica Ciardi.

Federico Bernardeschi: il primo incontro con Veronica Ciardi e l’eterno “problema” dell’età

“Mia moglie l’ho conosciuta 10 anni fa, avevamo amicizie in comune. Non ci eravamo mai visti. A me piaceva. Ora se dico questa cosa poi mi uccide, ma la devo dire, e me ne vanto di questo: sono un po’ più giovane di lei”, ha raccontato il calciatore.

Un dettaglio che all’inizio sembrava rappresentare un ostacolo insormontabile, almeno per Veronica:

“Abbiamo parlato per due mesi, io ero in ritiro. Mi sono fatto dare il numero e sono cominciate queste chiamate interminabili, senza mai vederci. Abbiamo capito subito che c’era qualcosa, altrimenti non stai al telefono con una persona per due o tre ore di fila. Ma lei non mi voleva perché io ero troppo giovane e lei un po’ più grande e si era sempre rapportata a gente più grande”.

Nonostante le resistenze iniziali di Veronica, Bernardeschi non si è arreso:

“Mi ha detto proprio: sei carino, sei bello, sei tutto quello che vuoi ma sei troppo giovane. Io però non ho mollato e alla fine c’è cascata. Era un momento molto complicato per entrambi, io avevo 21 anni e lei non mi voleva. Alla fine dopo queste chiamate c’è stato l’incontro ma lei non mi voleva perché io ero troppo giovane”.

Un amore che sembrava quasi impossibile, nato in un momento di transizione per entrambi: “Non ero ancora nessuno, quel passaggio intermedio tra Serie B e Serie A. Poi lei aveva sempre catalogato la categoria (calciatori, ndr) non benissimo”.

La storia tra Federico e Veronica Ciardi

Da quelle lunghe telefonate notturne, fino al matrimonio e alla costruzione di una famiglia, Federico e Veronica hanno dimostrato che a volte la determinazione può fare la differenza. Nel 2019 è nata la loro prima figlia, Deva, mentre la seconda, Lena, è arrivata nel 2021. La coppia si è sposata il 13 luglio 2021, giorno del compleanno di Veronica, nel Duomo di Carrara. La Ciardi, nel 2009-2010, partecipa alla decima edizione del Grande Fratello (edizione vinta da Mauro Marin) All’interno della Casa, il suo temperamento e il suo rapporto Sarah Nile la rendono popolare. La sua partecipazione nel reality l'ha aiutata a farsi conoscere al grande pubblico e ricevere il sostegno di tanti fan ancora oggi.

Anita Nurzia
