Claudia Mori chiede chiarezza, la Rai apre ad Adriano Celentano: "Sogniamo di rivederlo in tv"

Claudia Mori si è rivolta alla Rai sull'eventuale ritorno in tv di Adriano Celentano direttamente sui social: la replica dell'Amminstratore Delegato dell'azienda di Piazza Mazzini.

Qualche ora fa, si è accesa una piccola polemica tra la Rai e il Clan Celentano. A innescarla è stata Claudia Mori, moglie e storica compagna di vita e di lavoro di Adriano Celentano, che ha scritto una lettera pubblica all’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, lamentando la mancanza di risposte sul possibile ritorno del Molleggiato in tv.

Rai vs Celentano: botta e risposta tra Claudia Mori e l’AD Giampaolo Rossi

Nella sua nota, la Mori ha ricordato un incontro avvenuto mesi fa a Milano, alla presenza di Gianmarco Mazzi, durante il quale aveva presentato un nuovo progetto firmato Celentano. Rossi, a suo dire, si era mostrato molto interessato, tanto da programmare un successivo appuntamento con lo stesso Adriano per visionare il materiale. Da allora, però, nessun segnale:

"È passato molto tempo – scrive Claudia Mori – e non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Vede dott. Rossi, una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano?"

La replica di Rossi non si è fatta attendere. L’AD ha ribadito la centralità del Molleggiato nella storia dello spettacolo italiano:

"Adriano Celentano è un pezzo della cultura popolare del nostro Paese, un racconto che ha saputo attraversare le generazioni. Per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai. Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori, ma vogliamo un ritorno all’altezza della sua leggenda, un evento che diventi una festa per tutto il pubblico italiano"

Rossi ha poi aperto le porte a un’ipotesi che fa già sognare i fan:

"Se Adriano vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche nel prossimo Festival di Sanremo"

Una dichiarazione che sposta subito l’attenzione sulla kermesse più importante del Paese. Che sia davvero il palco dell’Ariston il luogo in cui Adriano Celentano farà il suo grande ritorno?