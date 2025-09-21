Chiara Ferragni, polemiche per la nuova collezione: assomiglia a quella di un noto influencer

News VIP

Chiara Ferragni inaugura una nuova collezione di abbigliamento ma le somiglianze con quella di un noto influencer sono fin troppe

Chiara Ferragni è tornata e ha lanciato una nuova collezione moda che racconta della sua vita privata, in particolare dell’amore. Le fan hanno apprezzato ma c’è qualcosa che non torna, una somiglianza fin troppo evidente con il progetto di un noto influencer del 2021. Ecco i dettagli.

Chiara Ferragni torna in pista con questa capsule Collection

Dopo lo scandalo Balocco che l’ha travolta, facendo crollare il suo impero dorato su Instagram e di conseguenza i suoi guadagni, anche dal punto di vista della sua azienda e del suo brand, Chiara Ferragni sta risorgendo dalle sue ceneri come l’araba fenice. L’influencer ha divorziato ufficialmente da Fedez, che è tornato a parlare di lei in modo ambiguo proprio recentemente, e poi ha scoperto tutta la verità sulla sua relazione parallela con Angelica grazie alle rivelazioni di Fabrizio Corona. Un matrimonio che, dopo questi scandali, è apparso sempre meno reale e più appositamente confezionato per business.

Ora Chiara ha voltato pagina al fianco di Giovanni Tronchetti Provera ma anche la relazione con lui non è iniziata nel migliore dei modi. Durante una delle loro crisi con conseguente allontanamento, Giovanni ha trascorso del tempo con l’ex moglie Nicole e dagli scatti dei paparazzi sembra che tra loro ci sia stato un bacio. Insomma, Chiara cerca di imparare dai propri errori, perdona ma di certo non dimentica e ha messo tutto questo nella filosofia dietro la sua nuova capsule Collection nata dalla collaborazione con il due creativo Rivoluzione Romantica formato dai designer Edoardo Bertolucci e Alberto Albani. Peccato che i capi e il design scelto, ma anche l’argomento, strizzano fin troppo l’occhio al progetto del 2021 di un noto influencer e presentatore. Ecco i dettagli.

Club Illusi per sempre, il progetto di Chiara fa discutere

“Club Illusi per sempre” è il nuovo progetto di Chiara Ferragni che è tornata ad aggiornare il suo sito online con una capsule Collection del suo brand famoso in tutto il mondo. L’influencer ha spiegato di aver voluto dedicare questa collezione alle persone che, nonostante l’amore possa distruggere, sappiano sempre affrontare nuove emozioni a testa alta senza arrendersi perché “è l’unica rivoluzione alla quale vale la pena credere”. C’è anche una card per diventare membro del club, un’idea divertente che è piaciuta ai consumatori.

MowMag, tuttavia, fa notare che Chiara sembra aver replicato un’idea di un noto influencer ovvero quella di Tommaso Zorzi nel 2021, una capsule dedicata agli amori non corrisposti con tanto di possibilità di ottenere una membership card per entrare nel “Club dei Sottoni”. Le somiglianze in effetti ci sono, anche nel semplice concetto stesso che sta dietro a questa collezione, ma anche nei colori dei tessuti molto somiglianti. Zorzi, tuttavia, non ha ancora commentato dunque l’accusa di plagio per ora è scampata.