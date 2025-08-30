TGCom24
Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''

Elettra Lamborghini prende il posto di Max Giusti al timone di Boss in Incognito su Rai 2, ecco come ha commentato la nuova avventura tv.

Grande opportunità per Elettra Lamborghini in casa Rai. La cantante, infatti, è stata promossa a conduttrice di ben due programmi, tra cui Boss in Incognito su Rai 2, al posto di Max Giusti. Ecco il suo commento.

Boss in Incognito, arriva Elettra Lamborghini

Novità in casa Rai che questo anno rinuncia a Max Giusti, nuovo volto di Mediaset che avrà diversi ruoli jolly e sarà al timone di diversi format durante il prossimo anno televisivo. Così arriva Elettra Lamborghini al suo posto a condurre Boss in Incognito, su Rai 2. Il programma è amatissimo e di certo non sarà semplice sostituirsi a Giusti, che è un presentatore molto apprezzato. In una recente intervista a La Repubblica, Elettra ha commentato questa nuova occasione.

“Chi non azzarda non cresce, cercherò di dare il meglio, penso che stia andando bene, accetto le critiche”.

Elettra ha spiegato che questo nuovo impegno televisivo non la allontanerà dal musica, dato che ha intenzione di portare avanti questi due mondi che fanno parte della sua vita contemporaneamente. Dunque i fan della Lamborghini non devono disperare, nuova musica è in arrivo da parte della frizzante ereditiera. Lei, nel frattempo, si gode le vacanze con il marito AfroJack del quale è sempre più innamorata.

Elettra Lamborghini raddoppia su Rai 2

Oltre a condurre Boss in Incognito al posto di Max Giusti, che questo anno è passato ufficialmente in casa Mediaset, Elettra Lamborghini sarà anche al timone di un nuovo reality show su Rai 2. La cantante ha ringraziato pubblicamente i vertici di Viale Mazzini per questa doppia opportunità che la metterà alla prova nelle vesti di conduttrice. Elettra si è tenuta lontana dal piccolo schermo dopo che Belen Rodriguez ha preso il suo posto a Only Fun su Nove, il programma comico condotto con i Pampers, eccezione fatta per il Festival di Sanremo.

Nel corso dell’ultima edizione al Teatro Ariston, infatti, Carlo Conti l’ha voluta tra le sue co-conduttrici e lei ha incantato con i suoi look meravigliosi e la sua contagiosa allegria. Elettra sarà apprezzata per il suo ruolo di conduttrice anche in questi due nuovi show? Lo scopriremo presto dato che Boss in Incognito debutta a settembre 2025, dunque mancano pochissimi giorni.

