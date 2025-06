Battiti Live 2025, la scaletta di questa sera domenica 22 giugno

News VIP

Questa sera andrà in onda su Canale 5 l'ultima serata di Battiti Live 2025: scopriamo chi sono i cantanti che si esibiranno a Molfetta!

Cornetto Battiti Live 2025 è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate e questa sera, domenica 22 giugno, andrà in onda il quinto e ultimo concerto che chiuderà questa edizione. Ma chi sono i cantanti che si esibiranno nella puntata finale? Scopriamo insieme la scaletta.

Battiti Live 2025, ultimo appuntamento della stagione

Battiti Live è tornato in onda su Canale 5 con il consueto appuntamento su Canale5 in prima serata: condotto da Ilary Blasi e Alvin, la kermesse estiva regala al pubblico serate di buona musica, con i cantanti più in voga del momento e tutti accompagnati da un eccellente corpo di ballo nel quale è possibile ritrovare diversi ex volti di Amici di Maria De Filippi. Anche in questa edizione ci sono diversi ex allievi del talent di Canale 5, come Daniele Doria, vincitore dell'ultima edizione, oltre a diversi ballerini come Marisol Castellanos (seconda classificata e vincitrice della categoria ballo di Amici 23).

Questa sera, domenica 22 giugno, andrà in onda la quinta e ultima serata del Festival di Radio Norba e ancora una volta i cantanti si esibiranno a partire dalle 20.30 presso la Banchina Seminario, a Molfetta, nei pressi del Duomo. Lì, ad accogliere il pubblico ci saranno Alvin e Ilary Blasi - oramai protagonisti fissi della kermesse canora - accompagnati anche da Nicolò De Devitiis, alla sua prima esperienza con il duo.

La scaletta di questa sera prevede diversi ospiti importanti, com'è giusto per una serata conclusiva, e per la quinta serata ancora una volta Battiti Live 2025 promette di regalare emozioni e divertimento al suo pubblico.

Battiti Live 2025, ecco la scaletta dell'ultima puntata

La scaletta della quinta e ultima puntata di Battiti Live 2025 vede in apertura Gigi D'Alessio, che è reduce dal successo ai concerti a Napoli e Palermo. A lui seguiranno (non in ordine di uscita) Rocco Hunt, Willie Peyote, Shablo Joshua e Tormento, Petit, Tiromancino, Sangiovann, BigMama, Leo Gassmann, Fedez e Clara, Annalisa, Coez, Fred De Palma, Luk3, Nicolò Filippucci, Iva Zanicchi, MV Killa, Sabrina Salerno e Ludwig, Eiffel 65, Arianna, Coco, Aka7even e Gabry Ponte.

Tra loro, come si può notare, ci sono diversi ex cantanti di Amici 24, come Luk3 e Nicolò Filippucci, tra i più apprezzati di questa edizione del talent show. Non mancano anche grandi nomi della musica ed ex cantanti dell'ultimo Sanremo, come Annalisa, Fedez e Clara.