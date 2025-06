Barbara D’Urso conferma il ritorno in Rai: "Il venerdì sera, un progetto bello ed elegante"

News VIP

Barbara D’Urso, al Corriere della Sera, ha confermato i suoi progetti in Rai. Rivedremo la conduttrice dopo due anni di assenza, il venerdì sera su Rai1 a gennaio.

Barbara d’Urso è tornata a parlare. E lo fa con tutta la forza, la franchezza e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la conduttrice che per anni ha dominato il palinsesto di Canale 5, ha svelato retroscena inediti sull’addio a Mediaset, sulle delusioni personali e professionali, e soprattutto su un nuovo progetto Rai che segna il suo ritorno in TV, di cui si è insistentemente parlato di recente e anche confermato dal Direttore del Prime Time Rai, Williams Di Liberatore

Barbara d’Urso e il nuovo progetto Rai: “Elegante, popolare, commovente”

Barbara non nasconde l’amarezza per essere stata estromessa all’improvviso dai progetti Mediaset:

“Non sono scomparsa per mia scelta. Ho scelto io di stare in silenzio, di non replicare mai a tutto quello che si è detto. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”. È dalle ore 16.30 del 26 giugno 2023, quando ho saputo per vie traverse che non avrei più condotto il programma che avevo creato nel 2008, che leggo tutto quello che scrivono su di me”,

Il pubblico, la sua vera ancora, l’ha seguita anche nell’assenza: “Mi fermano per strada, mi chiedono perché non torno, dicono che è un’ingiustizia. È commovente”. La conduttrice ha raccontato anche la sua dedizione totale alla rete:

“Vivevo in camerino, nel mio appartamento non avevo nemmeno la biancheria. Facevo quattro programmi insieme. E ogni mattina, alle 10, ero a Cologno per la riunione con 15 autori”.

Barbara conferma i contatti diretti con la Rai, in particolare con Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, e con il CEO di Freemantle Italia. Non si tratterà del programma di otto puntate anticipato dalla stampa. Il format sarà diverso:

“È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate il venerdì sera”.

. Ma le voci sui presunti veti politici che avrebbero ostacolato il suo passaggio alla Rai restano. E Barbara è netta:

“Spero non siano vere. Sarebbe gravissimo se l’azienda culturale pubblica del Paese accettasse veti politici. Mai nessuno ha interceduto nella mia carriera. Ho sempre camminato sulle mie gambe”.

Barbara d’Urso e il rapporto con la famiglia Berlusconi

Il dolore più grande? La fine di un rapporto di fiducia con Mediaset. Su Silvio Berlusconi, Barbara ha solo parole di stima: “Era un genio della televisione. Mi stimava molto”. Diversa la situazione con Pier Silvio, con cui i rapporti si sono bruscamente interrotti: “Dopo l’estromissione, non mi ha più cercata”. Sul presunto veto di Marina Berlusconi, la conduttrice è cauta ma chiara: “Non ci credo. Sarebbe assurdo. Ho sempre avuto un rapporto affettuoso con tutta la famiglia”.

Criticata per uno stile televisivo spesso definito “trash”, Barbara d’Urso rivendica con orgoglio la sua missione:

“Dare voce ai sentimenti delle persone comuni è trash? Ho raccontato storie vere, in cui gli italiani si riconoscevano. Nei miei programmi si parlava di violenza sulle donne, malattie, povertà. Qual è il confine tra trash e popolare? La Corrida di Corrado era forse trash?”.

Nonostante una carriera lunga 50 anni, la solidarietà tra colleghi si è fatta attendere.

“Solo Gerry Scotti ha detto pubblicamente che gli mancavo. Simona Ventura mi ha chiamata in privato. Gli altri? Mah…”

Ma a darle la forza di tornare è stato, ancora una volta, il pubblico.

“Paradossalmente, il mio non esserci è stato più forte della mia presenza”.