Ballando con le Stelle, Milly Carlucci commenta: ''Non posso permettermi di fare la pazza''

La nuova cover di Vanity Fair Italia è dedicata a tre grandi signore della televisione italiana e della Rai, ovvero Milly Carlucci, Mara Venier e Antonella Clerici. La presentatrice di Ballando con le Stelle si è raccontata, parlando anche del suo metodo di conduzione e difendendosi da chi la critica perché fin troppo fredda durante le dirette su Rai 1.

Milly Carlucci sulla cover di Vanity Fair Italia

Grande sorpresa per gli amanti del gossip e del glamour. La nuova cover di Vanity Fair Italia è dedicata a tre grandi presentatrici, signore della televisione italiana e volti di spicco della Rai, ovvero Milly Carlucci, Mara Venier e Antonella Clerici. Tantissimi i commenti positivi per la scelta di questo approfondimento, e tanta curiosità anche per le interviste delle tre conduttrici, così diverse tra loro eppure essenziali sulla televisione nazionale ormai da tantissimi anni. Milly ha raccontato della sua lunga carriera televisiva, che è iniziata dando un grande dispiacere alla sua famiglia.

Le mancava, infatti, pochissimo per laurearsi in Architettura, eppure lei ha deciso di seguire il proprio istinto e lasciare gli studi per seguire Renzo Arbore in L’Altra Domenica. Una scelta che, ad oggi, l’ha premiata dato che Carlucci è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Parlando della vicenda, Milly ha ammesso di essersi messa nei panni dei suoi genitori, che l’hanno vista gettare al vento anni di studi e una carriera seria e promettente per una scommessa, ma per fortuna l’azzardo l’ha ripagata e poi, come ha svelato, ci hanno pensato le sue sorelle a prendere una marea di lauree.

Ballando con le Stelle, Milly difende il suo metodo di conduzione

Dopo aver rinunciato alla laurea ad un passo dagli ultimi esami, Milly Carlucci si è messa in testa di farsi strada nel mondo della televisione ed è riuscita nel suo intento, tanto che oggi è una delle signore del piccolo schermo con milioni di fan e ascolti sempre al top. Certo non è stato semplice, come svela lei durante l’intervista, dato che quando ha iniziato a muovere i primi passi in tv le donne erano vallette mute, ci è voluto tempo affinché venissero prese in considerazione come vere e proprie conduttrici. Parlando di Ballando con le Stelle, dove potrebbe approdare anche Chiara Ferragni questo anno, Milly si è difesa dalle accuse di chi trova il suo metodo di conduzione fin troppo freddo e calcolato.

“Le mie scelte spostano soldi, e in questa posizione nessuno può permettersi di fare la pazza o rovesciare i propri malumori sugli altri. Io devo essere la roccia su cui gli altri si appoggiano, la mia emotività la tengo per me”.

Insomma, a Ballando con le Stelle non la vedremo mai dare in escandescenza ma non per questo Carlucci non perde la calma di tanto in tanto. Poi, commentando la sua fortunata carriera, la presentatrice ha ricordato anche Raffaella Carrà, l’indimenticabile artista e presentatrice che ha fatto da apripista a tutte loro.