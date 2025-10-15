Ballando con le Stelle: Magnini e Fognini contro Barbara d'Urso. La reazione della conduttrice

News VIP

Barbara d'Urso ha deciso di replicare alle accuse che le hanno rivolto altri due concorrenti di Ballando con le Stelle. Ecco le sue parole.

A quanto pare, dietro le quinte di Ballando con le Stelle, il clima tra i concorrenti in gara non è così disteso. Ad esempio, Filippo Magnini e Fabio Fognini avrebbero avuto da ridire sull'ultima esibizione di Barbara d'Urso, che, a parer loro, godrebbe di un trattamento di favore. Ecco la replica di quest'ultima.

Ballando con le Stelle: Barbara d'Urso al centro delle polemiche

Che Barbara d'Urso avrebbe fatto parlare di sé a Ballando con le Stelle era facilmente prevedibile, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe accaduto anche per l'insofferenza di altri concorrenti nei suoi riguardi. Infatti, stando ad alcuni retroscena recentemente svelati, sembrerebbe che due dei vip in gara nell'amata trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci, non nutrano una grande simpatia nei confronti dell'ex presentatrice di - tra gli altri - PomeriggioCinque. Stiamo parlando di due grande sportivi, ossia Filippo Magnini e Fabio Fognini, rispettivamente un campione di nuoto e di tennis che ora si stanno cimentando con un'altra disciplina, appunto quella della danza.

Magnini e Fognini vs d'Urso

Nel talk show di Caterina Balivo, La volta buona, è stato mostrato un filmato in cui si vedono Magnini e Fognini commentare l'ultima esibizione della d'Urso in questi termini:

Ma cos'è questa cosa? Allora si può pure riposare con l'intro nel mezzo.

Infatti, nel corso della performance della conduttrice partenopea, c'è stato un momento in cui è stato mandato un breve video; secondo i due sportivi, in questo modo la d'Urso avrebbe avuto l'occasione di riposarsi un po', per poter poi riprendere a ballare con più fiato e meno stanchezza. Allora, la Balivo ha sottolineato che sembrerebbe che Magnini e Fognini stessero accusando la loro "avversaria" di favoritismo. Giorgia Palmas, presente in studio, ha preso le parti del marito, mettendo l'accento sul fatto che, per "deformazione professionale", sia Magnini che Fognini siano molto competitivi.

La replica di Barbara d'Urso

Ovviamente, non si è fatta attendere la replica di Barbara d'Urso, che è piuttosto famosa per non mandarle mai a dire, seppur sempre con un certo garbo. Queste le parole scelte dalla presentatrice per "difendersi" dall'accusa mossale dai Magnini e Fognini:

L'intro non era stato messo per farmi riposare, ma perché doveva far parte di una storia. Io ho raccontato una storia con la mia coreografia, ma non l'hanno capito. Pazienza.

Insomma, a quanto pare, dietro le quinte di Ballando, il clima non è per niente disteso. La competizione si fa sentire, specialmente quando si ha a che fare con una delle papibili vincitrici della trasmissione: al momento, in effetti, la d'Urso e la Fialdini sono le più accreditate per la vittoria.

