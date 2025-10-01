Ballando con le stelle, Alba Parietti si sbilancia su Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato

News VIP

Ospite oggi a La volta buona, Alba Parietti ha colto l'occasione per commentare le dinamiche della nuova edizione di Ballando con le stelle ed espresso solidarietà a Barbara D'Urso: "I concorrenti sono esseri umani, non pupazzi".

Manca poco alla seconda puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 4 ottobre 2025. Nell'attesa, la showgirl Alba Parietti ha rotto il silenzio e rivelato il suo pensiero sulla giurata Selvaggia Lucarelli e sulla concorrente Barbara D'Urso, che è tornata in tv dopo due anni di assenza.

Alba Parietti elogia Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Sabato 4 ottobre 2025 in prima serata su Rai1 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle. Al timone Milly Carlucci che, per il 20esimo anniversario, ha scelto un cast davvero sorprendente e che, almeno per il momento, non ha deluso le aspettative: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Nel corso della prima diretta del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Barbara si è esibita insieme a Pasquale La Rocca in una rumba entusiasmando tutti e provocando la reazione prevedibile di Selvaggia Lucarelli, che non ha perso occasione di stuzzicarla. A commentare il confronto tra le due donne ci ha pensato Alba Parietti. Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, la showgirl ha elogiato l'ex conduttrice di Pomeriggio 5:

Barbara era in un momento delicatissimo, una donna di 68 anni che si rimette in gioco e si esibisce a mezzanotte e mezza con la tensione, lei ha commentato le faccine. Usa dei termini che per chi sta lì ed è un professionista diventa un gioco al massacro. Si può fare la stessa cosa ma senza offendere. Quelle non sono opinioni ma sono offese. E lo dico da fan di Ballando con le Stelle, non mi perdo una puntata. Ma i concorrenti sono esseri umani, non pupazzi.

Alba Parietti chiarisce la sua posizione nei confronti di Selvaggia Lucarelli

Dopo aver speso parole di stima e affetto nei confronti di Barbara D'Urso, che ha deciso di rimettersi in gioco sulla pista di Ballando con le stelle, Alba Parietti è tornata a parlare dei rapporti tesi con Selvaggia Lucarelli. "Non ci siamo chiarite" ha confessato la showgirl che, interpellata dalla conduttrice Caterina Balivo, ha poi raccontato:

Le riconosco un sacco di qualità: è una bravissima giornalista, ha una dialettica straordinaria, è una bella donna, sa stare in video e se fossi un conduttore la prenderei. Ma non potrebbe mai essere mia amica [...] ci siamo querelate e il giudice ha chiesto pure di ritirare le cause e lei non ha accettato, abbiamo intasato le aule di tribunale per cinque anni per una causa ridicola.

