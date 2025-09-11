TGCom24
Amici, Sarah Toscano e Mida insieme per una prestigiosa collaborazione con Netflix

Irene Sangermano

Sarah Toscano e Mida, ex protagonisti di Amici, firmano la colonna sonora di una nuova serie tv di Netflix.

Ottime notizie per i fan di Sarah Toscano e Mida. I due ex volti di Amici, infatti, collaboreranno per la colonna sonora della nuova serie tv Netflix Rivali con la canzone “Semplicemente”.

Amici, Sarah Toscano e Mida insieme per una collaborazione

Due amati volti di Amici, il talent show di Maria De Filippi, hanno annunciato una nuova collaborazione artistica. Stiamo parlando di Sarah Toscano e Mida. Lei ha vinto la penultima edizione del programma di Canale 5 per poi iniziare la sua carriera in modo brillante, approdando anche sul palco del Teatro Ariston come Big del Festival di Sanremo con la canzone “Amarcord”, e siglando poi una serie di duetti importanti. Mida, invece, è stato uno dei finalisti dell’edizione di Amici del 2023 ed è molto amato dalle fan, che seguono tutte le sue novità personali e musicali.

I due cantanti hanno annunciato su Instagram la loro nuova collaborazione artistica con un brano che si chiamerà “Semplicemente”. Ma a cosa si deve questo duetto inaspettato? Sarah e Mida sono stati scelti per la colonna sonora di una nuova serie tv di Netflix, nota piattaforma streaming, molto attesa in Italia. Ecco tutti i dettagli.

Amici, Sarah Toscano e Mida approdano su Netflix

I fan di Sarah Toscano e Mida sono rimasti molto sorpresi nello scoprire la nuova collaborazione tra i due cantanti di Amici. Si tratta della colonna sonora della serie tv Rivali che debutterà in esclusiva su Netflix il 1° ottobre 2025. Per questa occasione, i due ex volti del talent show di Maria De Filippi che presto torna su Canale 5 dopo la registrazione della prima puntata della nuova stagione, Mida e Sarah canteranno “Semplicemente”, un brano che racconta un grande amore vissuto in gioventù tra momenti bellissimi di grande emozioni ma anche fragilità.

Ma di cosa parla la serie tv presentata in anteprima al Giffoni Film Festival? Creata da Simona Ercolani, la serie tv è incentrata su un gruppo di studenti della Terza D della scuola media Montalcini di Pisa e racconta le dinamiche tra loro, tra gli Insider e gli Outsider. Cosa ne pensate?

