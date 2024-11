Amici, Francesca Tocca svela tutta la verità sul suo addio al talent show: "Non è stata una scelta semplice, ma..."

News VIP

L'amatissima ballerina professionista Francesca Tocca rompe il silenzio a Verissimo e svela il reale motivo che l'ha spinta a lasciare la scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione.

Francesca Tocca ha finalmente rotto il silenzio e parlato della sua assenza nel cast artistico della nuova edizione di Amici. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, la ballerina professionista ha ripercorso le tappe più importanti della propria vita e svelato il motivo che l'ha spinta a lasciare il talent show di Maria De Filippi.

La verità di Francesca Tocca

La 24esima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo del programma. Tra i grandi assenti anche la ballerina professionista Francesca Tocca che, ospite nell'ultima puntata di Verissimo, ha fatto un bilancio della sua lunga carriera e parlato del suo inaspettato addio al talent show di Maria De Filippi

La drastica decisione di Francesca di abbandonare la scuola di Amici è stata un vero e proprio colpo di scena per tutti i numerosi fan della trasmissione, che speravano di ritrovarla nel corpo di ballo dei professionisti anche quest'anno. Intervistata da Silvia Toffanin, la compagna di Raimondo Todaro ha svelato che non è stata una scelta facile e che ricorda con grande affetto tutte le persone con cui ha collaborato nel corso degli anni:

Non è stata per niente una decisione semplice quella che ho preso, però l’ho presa perché ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo. Ho trascorso 9 anni lì dentro, belli, bellissimi. Ringrazio tutti, mi sono sempre sentita in famiglia e mi mancano da morire. Però mi sono ascoltata e ho detto “forse è arrivato il momento di cambiare”, non so se ho fatto bene o male, però sono una persona che quando sente una cosa, la segue. Jasmine non è d’accordo che ho smesso, non è stato d’accordo nessuno in realtà.

La stoccata di Todaro ad Alessia

Francesca Tocca non è stata l'unica professionista a lasciare Amici. Anche Raimodo Todaro, che fino allo scorso anno era nella squadra dei professori di ballo, è stato sostituito dalla new entry Deborah Lettieri. Proprio quest'ultimo non ha perso l'occasione di dire la sua sulla sfida della latinista Alessia Pecchia.

"Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molto più preparato e preciso" ha scritto Todaro sui social elogiando lo sfidante Antonio e lanciando una velenosa freccatina alla giovane allieva della maestra Alessandra Celentano. Un pensiero condiviso da molti, che avrebbero preferito vedere trionfare il ragazzo per quanto dimostrato durante la sfida con Alessia.

