Amici, Andreas Muller e Veronica Peparini spiazzano: insulti gratuiti alle figlie sui social, come rispondono

News VIP

Andreas Muller e Veronica Peparini felici di essere genitori delle gemelline Penelope e Ginevra, ma gli haters non condividono. Ecco cosa ha raccontato il vincitore di Amici.

Il loro amore è nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi ma è sbocciato solo dopo la vittoria del ballerino, e ad oggi Andreas Muller e Veronica Peparini sono più uniti che mai, anche grazie all’arrivo due due gemelline, impegnative senza dubbio ma anche fonte di amore incondizionato. Dopo la loro esperienza come concorrenti de La Talpa, Andreas e Veronica si raccontano, ammettendo di ricevere tantissimi attacchi sui social rivolti proprio alle figlie. Ecco come hanno commentato.

Andreas Muller e Veronica Peparini da Amici a La Talpa

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller ha stupito un po’ tutti. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, quando lui era un allievo e lei maestra di danza. Nonostante fosse chiaro che il feeling tra loro era forte e sincero, entrambi hanno preferito aspetta che Andreas concludesse il suo percorso e dopo la vittoria del programma, hanno potuto approfondire la conoscenza, scoprendosi molto innamorati. Con ben 25 anni di differenza d’età, Veronica e Andreas sono andati incontro a non poche critiche da parte del pubblico, che ha trovato sconveniente questa relazione. Si sa, quando una donna si innamora di un uomo più giovane c’è sempre qualcuno che ne parla male, dal momento che questo è un vero e proprio tabù ancora ai giorni nostri.

Ma, nonostante pesanti critiche e polemiche, la coppia ha superato ogni ostacolo prendendo poi la decisione di allargare la famiglia. Una gravidanza a 52 anni non è cosa da poco per una donna, soprattutto quando è un gravidanza gemellare come in questo caso e, inutile dire, anche questo momento felice ha rischiato di essere rovinato dagli haters che sui social si sono sbizzarriti non approvando la scelta della coppia. Dopo la nascita delle gemelle Penelope e Ginevra, Andreas e Veronica hanno deciso di prendere parte a La Talpa, tornando così sul piccolo schermo, ma la loro avventura non è stata un gran successo dato che, a causa di assenza di ascolti decenti per una prima serata, Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente il reality show condotto da Diletta Leotta.

Andreas e Veronica contro chi insulta le figlie sui social: cosa hanno detto

Durante la loro partecipazione a La Talpa, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno permesso al pubblico di conoscere ancora meglio alcuni aspetti del loro carattere. Mentre Veronica ha mostrato grinta ma anche un carattere focoso che si accende immediatamente, Andreas ha dimostrato la sua innata calma e razionalità. La coppia ha ammesso di essere proprio così anche nella vita reale, quella che condividono con le loro gemelle Penelope e Ginevra. Oltre ad essere stati presi di mira personalmente a causa della differenza d’età di 25 anni che intercorre tra loro, la coppia ha dovuto affrontare anche un immotivato odio da parte degli haters che hanno criticato l’aspetto fisico delle loro bambine. Ai microfoni di Fanpage, Muller ha ammesso di aver cambiato approccio riguardo questa cattiveria gratuita:

“Ci dicono che abbiamo delle figlie orrende o anche frasi come ‘lui cambierà i pannolini e lei si cambierà i pannoloni’. Oggi mi fanno quasi sorridere queste parole perché capisco che arrivano da persone magari invidiose o che stanno attraversando un momento difficile. Sui social c’è il diritto di dire quello che si vuole e la libertà di pensiero si è trasformata in cattiveria. Prima a rispondere ci pensavo, ma da quando sono nate le bambine neanche ci provo, preferisco usare il mio tempo per stare con loro”.

Un segno di grande maturità quello della coppia, certamente arrivato anche grazie al fatto di essere continuamente esposti a livello mediatico, situazione che purtroppo crea sempre uno stuolo di leoni da testiera pronti a sfogarsi senza ritegno. Mentre per il matrimonio non ci sono ancora certezze, il ballerino e la coreografa hanno ammesso che non direbbero no ad una nuova chiamata di Maria De Filippi per Amici.

Scopri le ultime news su Amici.