TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci"
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci"

Eleonora Gasparini

Il ballerino Javier Rojas si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite circa la sua esperienza nella scuola di Amici, raccontando anche di essersi reso protagonista di un'accesa lite con il collega Nicolai Gorodiskii.

Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci"

Nella scuola di Amici c'è stata un'accesa lite tra due allievi che la produzione ha preferito non mandare in onda. A rivelarlo è stato il ballerino Javier Rojas che, intervistato da Lea Ballerina, ha raccontato dei retroscena inediti circa la sua partecipazione alla 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii: il retroscena sulla lite mai andata in onda ad Amici

Ieri, domenica 12 ottobre 2025, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Amici 25. Nell'attesa, un ex allievo è tornato al centro dell'attenzione mediatica per alcune sue recenti e inaspettate dichiarazioni. Stiamo parlando di Javier Rojas, che è stato uno dei protagonisti indiscussi della 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al programma, il ballerino Javier ha rilasciato un'intervista a Lea Ballerina in cui ha ricordato la sua esperienza nella scuola e raccontato nel dettaglio di aver avuto una lite con il collega Nicolai Gorodiskii, culminata in uno scontro fisico dietro le quinte, mai andato in onda:

Leggi anche Annalisa giudice di un talent show? Parla lei!

Lui è entrato nel momento in cui io stavo migliorando, era un momento difficile. Dico una cosa che non è andata in onda. C’era una lezione di classico in cui lui faceva cose strane. Io facevo i miei esercizi e lui faceva dei versi dietro di me, ma io lo vedevo dallo specchio, roba da bambini proprio da asilo. Dopo io gli ho detto di smetterla, ma nulla, così sono andato da lui molto arrabbiato e l’ho spinto. Di corsa sono arrivate delle persone della produzione a dividerci, ci hanno preso e ci hanno separato. Sono volate minacce come “io ti ammazzo, ora vedi cosa ti faccio”. Poi ci hanno messo in due casette separate. Per varie puntate la produzione lo teneva separato, ma in tutto. Non ci facevano incontrare, era un disastro, ci tenevano a distanza.

Javier e Nicolai fanno pace grazie anche a Maria De Filippi

Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii sono stati tra gli allievi più chiacchierati della 19esima edizione di Amici, che ha visto trionfare la cantante Gaia. Due talenti indiscussi, ma con due caratteri decisamente forti che li hanno portati a scontrarsi duramente nella scuola. Dopo la furiosa litigata in sala prove, come ha rivelato Javier, i due sono stati separati per diverse settimane, fino a quando Maria De Filippi ha deciso di parlare con loro e farli ragionare:

Maria ci ha parlato e le cose sono cambiate. Quella notte io e lui abbiamo parlato, ci siamo detti molte cose, lui mi ha chiesto scusa e abbiamo fatto pace. Maria è stata contenta di quel chiarimento. Io ho imparato a conoscerlo e a prendere con ironia anche alcuni suoi lati. Ancora ho in mente quando si metteva davanti alle telecamere e faceva i monologhi in cui diceva che era il miglior ballerino del secolo, che nessuno aveva la sua tecnica, che era il numero uno in tutto.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2025: Tra Steffy e Sheila è di nuovo guerra!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2025: Tra Steffy e Sheila è di nuovo guerra!
Temptation Island, Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi: ''Manchi come l'aria''
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi: ''Manchi come l'aria''
Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge giura vendetta contro Luna ma Katie e Bill lo fermano, ecco perché
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge giura vendetta contro Luna ma Katie e Bill lo fermano, ecco perché
Grande Fratello, Giulio Carotenuto si sbilancia sui nuovi concorrenti e poi ammette: "Sono pazzo di lei" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Giulio Carotenuto si sbilancia sui nuovi concorrenti e poi ammette: "Sono pazzo di lei" (VIDEO)
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Sara Gaudenzi nuova tronista
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Sara Gaudenzi nuova tronista
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2025
Amici 25, Penelope è già apparsa in un altro programma tv: ecco quale!
news VIP Amici 25, Penelope è già apparsa in un altro programma tv: ecco quale!
Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: "Vogliamo allargare la famiglia"
news VIP Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: "Vogliamo allargare la famiglia"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV