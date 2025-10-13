Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci"

News VIP

Il ballerino Javier Rojas si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite circa la sua esperienza nella scuola di Amici, raccontando anche di essersi reso protagonista di un'accesa lite con il collega Nicolai Gorodiskii.

Nella scuola di Amici c'è stata un'accesa lite tra due allievi che la produzione ha preferito non mandare in onda. A rivelarlo è stato il ballerino Javier Rojas che, intervistato da Lea Ballerina, ha raccontato dei retroscena inediti circa la sua partecipazione alla 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii: il retroscena sulla lite mai andata in onda ad Amici

Ieri, domenica 12 ottobre 2025, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Amici 25. Nell'attesa, un ex allievo è tornato al centro dell'attenzione mediatica per alcune sue recenti e inaspettate dichiarazioni. Stiamo parlando di Javier Rojas, che è stato uno dei protagonisti indiscussi della 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al programma, il ballerino Javier ha rilasciato un'intervista a Lea Ballerina in cui ha ricordato la sua esperienza nella scuola e raccontato nel dettaglio di aver avuto una lite con il collega Nicolai Gorodiskii, culminata in uno scontro fisico dietro le quinte, mai andato in onda:

Lui è entrato nel momento in cui io stavo migliorando, era un momento difficile. Dico una cosa che non è andata in onda. C’era una lezione di classico in cui lui faceva cose strane. Io facevo i miei esercizi e lui faceva dei versi dietro di me, ma io lo vedevo dallo specchio, roba da bambini proprio da asilo. Dopo io gli ho detto di smetterla, ma nulla, così sono andato da lui molto arrabbiato e l’ho spinto. Di corsa sono arrivate delle persone della produzione a dividerci, ci hanno preso e ci hanno separato. Sono volate minacce come “io ti ammazzo, ora vedi cosa ti faccio”. Poi ci hanno messo in due casette separate. Per varie puntate la produzione lo teneva separato, ma in tutto. Non ci facevano incontrare, era un disastro, ci tenevano a distanza.

Javier e Nicolai fanno pace grazie anche a Maria De Filippi

Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii sono stati tra gli allievi più chiacchierati della 19esima edizione di Amici, che ha visto trionfare la cantante Gaia. Due talenti indiscussi, ma con due caratteri decisamente forti che li hanno portati a scontrarsi duramente nella scuola. Dopo la furiosa litigata in sala prove, come ha rivelato Javier, i due sono stati separati per diverse settimane, fino a quando Maria De Filippi ha deciso di parlare con loro e farli ragionare:

Maria ci ha parlato e le cose sono cambiate. Quella notte io e lui abbiamo parlato, ci siamo detti molte cose, lui mi ha chiesto scusa e abbiamo fatto pace. Maria è stata contenta di quel chiarimento. Io ho imparato a conoscerlo e a prendere con ironia anche alcuni suoi lati. Ancora ho in mente quando si metteva davanti alle telecamere e faceva i monologhi in cui diceva che era il miglior ballerino del secolo, che nessuno aveva la sua tecnica, che era il numero uno in tutto.

