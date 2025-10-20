Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 19 ottobre: Alessio torna in grande stile, Anbeta non delude le aspettative

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle della quarta puntata del talent show di condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 19 ottobre 2025, alle 14.00 su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata della 25esima edizione di Amici, che ha visto anche il ritorno in studio della giovane cantautrice ed ex allieva Chiamamifaro. Tra esibizioni in studio, accesi confronti e ospiti d'eccezione, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 19 ottobre

Irama: Voto 6

Irama conosce molto bene le emozioni e l'ansia che si provano tra quei banchi ed è per questo che cerca sempre di valutare le esibizioni dei cantanti della scuola con grande serenità e cautela, cercando di dare dei preziosi consigli senza offendere o ferire nessuno. Il suo giudizio è chiaro, sintetico, ma sempre giusto. Per noi è ok!

Alessio: Voto 8 (È tornato l'Alessio che conoscevamo tutti)

Grandi soddisfazioni per Alessio che, dopo essersi classificato al primo posto nella gara di ballo giudicata da Anbeta Toromani, ha ricevuto i complimenti anche della maestra Alessandra Celentano. Il giovane ballerino si è esibito con la professionista Giulia Stabile, facendo impazzire tutto lo studio. La maestra ha provato a muovergli una critica circa le sue espressioni facciali, secondo lei troppo forzate, ma alla fine ha riconosciuto anche lei il grande talento del ballerino di Emanuel Lo. Bravo!

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: Voto 4 (Lo show tra i due professori ha stancato tutti)

Come ogni anno, sono tornate puntuali le accese liti in studio tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il motivo dello scontro? Frasa che, secondo il professore di canto, non merita di stare nella scuola. Critiche che, puntualmente, la sua collega non accetta mai. L'atteggiamento assunto dalla professoressa, però, non fa proprio bene ai ragazzi visto che sono nel talent show per imparare e crescere. Che poi, alla fine, questo botta e risposta tra i due coach potrebbe anche essere divertente, se solo non proseguisse ininterrotto per tutta la puntata.

Anbeta: Voto 9 (Una garanzia)

Anbeta Toromani è tornata ad Amici per valutare le esibizioni dei ballerini della 25esima edizione di Amici e, come sempre, non ha deluso le aspettative del pubblico di Canale 5. La giudice, che nel fortunato talent show di Maria De Filippi si è formata come ballerina, ha giudicato tutti esprimendo il suo pensiero con grande razionalità e obiettività.

