Amici 24, Senza Cri: "Ho vissuto questo percorso mettendomi completamente a nudo, nel bene e nel male"

A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione dal Serale, la cantante Senza Cri è tornata sui social per fare un bilancio della sua lunga e intensa esperienza vissuta nella scuola di Amici 24.

La quinta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 19 aprile 2025, ha visto l'eliminazione anche della cantante Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella. L'allieva di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola più famosa d'Italia.

Le prime dichiarazioni social di Senza Cri dopo l'addio ad Amici

Senza Cri è l'ultima eliminata dal Serale di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione. Dopo essersi scontrata al ballottaggio finale con TrigNO, l'allieva della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha ricevuto l'esito in casetta insieme ai suoi compagni di scuola. "Ho fatto tutte cose che non avrei mai fatto. Siete stati la mia famiglia per tutto questo tempo" ha confessata la cantante, con le lacrime agli occhi, prima di abbandonare definitivamente la trasmissione.

A distanza di alcuni giorni dalla puntata, Senza Cri è tornata sui social per commentare la sua uscita di scena e fare un bilancio della sua lunga esperienza nella scuola di Amici. La giovane cantante ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola:

Amici per me è stato un flusso, un correre incontro a tutto ciò che di me non avevo ancora messo alla prova. Ho attraversato questo viaggio con la voglia e anche la fatica di scoprirmi e di accettarmi in tutti i miei limiti. Decisamente l’ho vissuto mettendomi completamente a nudo, nel bene e nel male. Non ho mai saputo scindere la persona dal personaggio, ho deciso di mostrare la mia complessità e la molteplicità della mia anima, la mia verità. Amici mi lascia un mondo di amore, di amicizia, di entusiasmo, di curiosità, di nozioni, emozioni forti, lacrime e sorrisi.

Dopo aver parlato del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, in cui non sono mancate le critiche e i confronti con gli altri professori, Cristiana ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi, dalla conduttrice e la produzione alla sua coach Lorella fino ai vocal coach e i suoi amati compagni di classe:

Grazie Maria, grazie agli autori, a Domenico, grazie a Lorella Cuccarini, grazie alla produzione e alla redazione tutta, grazie ad Angela e Annalisa, grazie a Claudia e Simo, grazie a Giordana Angi, grazie a tutti i vocal coach preziosissimi, a tutti i fonici, ai professionisti, a tutte le persone che lì dentro costruiscono questa magia ogni giorno [...] Tutto per farci stare bene, per farci sentire a casa, per farci sognare. Grazie per aver creduto in me. Questa esperienza mi ha stravolto la vita, mi ha regalato un po’ di tutta quell’eternità in cui desidero volare. Vorrei dire grazie poi anche ai miei amici, tutti i ragazzi che mi hanno conosciuto e accompagnato in questo viaggio che rimarrà per sempre solo nostro. Per finire grazie al pubblico, siete sacri per me, il vostro ascolto è la mia linfa. Oggi inizia il futuro, inizio io. MAI SENZA CRI.

Rivoluzione al Serale di Amici 24

Colpo di scena nella scuola di Amici 24! A partire dalla prossima puntata del Serale, si passerà da tre squadre a due! Il motivo? Visto che Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini sono rimaste senza allievi, la produzione del talent show di Maria De Filippi ha deciso di accettare la proposta avanzata da Nicolò Filippucci, TrigNO e Francesco Fasano di unirsi in un unico team! "La squadra PettiLetti e quella CuccaLo vorrebbero unirsi per formare la squadra PettiLo. Sono rimasto da solo, loro sono in due, forse è meglio unire le nostre forze" ha dichiarato il ballerino, preoccupato di dover affrontare tutte le manche da solo.

Nonostante i dubbi e le perplessità iniziali di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, alla fine la proposta è stata accettata. La decisione porterà creerà sicuramente nuove dinamiche e rimetterà tutto in discussione. Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Francesca Bosco e Senza Cri, i talenti in gara sono otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro). Chi sarà il prossimo eliminato? L'appuntamento è per sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

