Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 8 dicembre: nuova eliminazione a sorpresa

News VIP

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Aiello, i Pinguini Tattici Nucleari e l'attore Cristian De Sica.

Oggi, venerdì 6 dicembre, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Aiello e i Pinguini Tattici Nucleari, che presenteranno i loro ultimi brani, e l'attore Christian De Sica, che giudicherà la gara di canto e presenterà il nuovo film di Natale con Lillo.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, venerdì 6 dicembre 2024. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, Luk3 e Chiara hanno superato le loro rispettive sfide, mentre Diego ha perso ed è stato costretto a lasciare definitivamente la scuola. Per quanto riguarda Teodora, invece, la ballerina non ha ancora fatto la sfida. Brutte notizie per Ilan, che ha lasciato lo studio perchè Zerbi vorrebbe sostituirlo con Jacopo Sol.

A giudicare la gara di canto l'amato attore Cristian De Sica, che ha premiato Niccolò. Ultimo posto per TrigNO. Stessa sorte per il ballerino Dandy, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Gabriele Rossi e Alberto Matano. La gara inediti, giudicata da Aiello, ha visto scontrarsi Senza Cri, Antonia e TrigNO. A trionfare è stato l'allievo di Anna Pettinelli. Proprio quest'ultima ha mollato la presa con Luk3, ma solo perché al momento non ha nessun altro da proporre.

La gara improvvisazione ballo è stata giudicata da Marcello Sacchetta e ha visto trionfare Alessio. A sfidarsi con lui Alessia e Dandy. Spazio poi ai compiti voluti dai professori della scuola di Amici. Francesca ha conquistato la maestra Alessandra Celentano, che le ha dato 8.5. Prove sponsor Oreo: ha vinto Dandy. Prova Marlù: ha vinto Vybes. Ospiti musicali della registrazione Aiello, che ha cantato il singolo "Tutto sbagliato", e i Pinguini Tattici Nucleari, che si sono esibiti sulle note di "Islanda".

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 8 dicembre alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Con l'eliminazione di Diego Lazzari, ecco chi sono gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3 e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e l'ultimo arrivato Dandy per la categoria ballo.

Scopri le ultime news su Amici.