Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la finale: Sarah Toscano e Carl Brave tra gli ospiti in studio

Antonia, Nocca, TrigNO, Alessia Pecchia, Francesco Fasano e Daniele Doria: chi sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione di Amici?

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia! Stasera, domenica 18 maggio, in diretta su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Chi, tra Antonia Nocca, TrigNO, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano sarà il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi?

La finale di Amici 24 in onda stasera su Canale 5

Manca davvero pochissimo alla finale di Amici 24, che andrà in onda stasera in diretta su Canale 5. Cinque i talenti che si contenderanno la vittoria: i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano e i cantanti Antonia Nocca e TrigNO (Pietro Bagnadentro). A decretare il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto. Presente in studio per consegnare la coppa del vincitore Sarah Toscano.

Ecco i premi in palio. Al vincitore della 24esima edizione di Amici andrà il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro, al vincitore di categoria verrà consegnato un premio del valore di 50mila euro, il Premio della Critica offerto da Enel del valore di 50mila euro in gettoni d'oro decretato da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche, il Premio delle Radio decretato da 8 importanti network radiofonici: Rtl 102.5 e Rdio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba e Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Montecarlo.

E ancora Premio Unicità offerto da Oreo del valore di 30mila euro in gettoni d'oro, Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d'oro a ciascun finalista. Superospiti della serata la campionessa di sci Federica Brignone e Carl Brave con Sarah Toscano che presenteranno il loro ultimo brano "Perfect". Presenti in studio, ad assistere allo spettacolo e sostenere i finalisti, i professori del fortunato talent show: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Chi sarà il vincitore? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del Serale in onda stasera domenica 18 maggio alle 21.30 circa su Canale 5.

