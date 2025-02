Amici 24, Emanuel Lo boccial'ingresso di Chiara al Serale. Scoppia la lite con Alessandra Celentano

News VIP

Nel corso della puntata di Amici 24 in onda oggi su Canale 5, Chiara non ha potuto accedere al Serale, a causa del no di Emanuel Lo. A difesa della ballerina è intervenuta la maestra Alessandra Celentano!

Oggi, domenica 9 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Amici 24, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua ventiquattresima edizione. Il Serale si avvicina e Alessandra Celentano ha proposto di variare i criteri di ammissione per gli allievi, che ora dovranno ricevere i sì di tutti e tre i professori della categoria a cui appartengono. Proposta accettata dalla produzione e che ha reso l'accesso al Serale ancora più difficile. Oggi, anche Chiara ha avuto la possibilità di arrivare alla seconda fase del talent show, ma Emanuel Lo ha bocciato il suo ingresso, scatenando una forte lite con la maestra Celentano.

Amici 24, lite tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: "Come ti permetti di parlarmi così?"

La proposta di Alessandra Celentano ha scatenato un'accesa lite con Deborah Lettieri, perché i giudizi da dare agli allievi dovrebbero basarsi su criteri oggettivi. Per la Maestra, tuttavia, l'oggettività sta nel riconoscere anche il merito e la bravura di un ballerino e non seguire solo il gusto personale: "Preferisco che mi venga detto, non lo voglio al serale perché non mi piace e non perché non se lo merita, lo posso accettare".

Per tutta risposta, Deborah Lettieri le ha rinfacciato che l'unico elemento oggettivo in un'esibizione è la tecnica, mentre il resto è pura soggettività, perché un ballerino può trasmettere o meno qualche emozione e la capacità di coglierla dipende dalla sensibilità dell'insengnate. E qui la nuova prof della scuola non ha mancato di lanciare una frecciatina alla Maestra Celentano, dichiarando: "E' ovvio che una persona come te che ha la tua corazza può giudicare solo la tecnica" e aggiungendo, quando la collega le ha chiesto spiegazioni in merito alla sua affermazion, "Alessandra, non mi pare che tu sia conosciuta per la tua sensibilità!".

La Maestra, tuttavia, ha replicato infastidita che non la conosceva abbastanza e non poteva permettersi di giudicare la sua sensibilità, ma di limitarsi a parlare di ciò che conosceva: "Che ne sai tu della mia sensibilità, non mi conosci, che ne sai!".

Amici 24, Emanuel Lo boccia l'ingresso di Chiara al Serale, Alessandra Celentano: "La tua ennesima cantonata!"

In studio la lite si è accesa anche a causa di Emanuel Lo, che ha bocciato l'ingresso di Chiara al Serale. L'esibizione della ballerina, infatti, è stata giudicata "troppo pulita e senza forza ed energia" dal ballerino di hip hop, scatenando il commento piccato di Alessandra Celentano. Mentre quest'ultima e Deborah Lettieri hanno infatti approvato l'ingresso di Chiara al Serale, Emanuel Lo si è opposto con la seguente motivazione:

"Se devo guardare questa esibizione, no, non merita il serale. È tutto troppo pulito, non vedo forza, non vedo energia. Quindi no, per me non vale il Serale"

Con una risata ironica, Alessandra Celentano ha replicato al collega, definendo questo giudizio "L'ultima cantonata di Emanuel Lo" e attaccando le sue parole, affermando che gli elementi di cui parlava Chiara li possedeva in grande quantità e che il suo giudizio non era obiettivo. Emanuel Lo per tutta risposta ha replicato cono stizzito: "Ma finiscila, dici solo ca*****", al quale Celentano ha risposto con un uguale "stai zitto tu, le caz****le dici tu, ma da una vita intera".

