Amici 24: Chi è SenzaCri? Cognome, Età, Instagram. Tutto sulla Cantante di Lorella Cuccarini

Conosciamo meglio una delle allieve di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, SenzaCri, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è SenzaCri

SenzaCri, nome d'arte di Cristiana Carella, è nata a Brindisi, in Puglia, il 21 marzo del 2000; quindi, è del segno dell'Ariete ed ha 25 anni. Sin dall'età di 3 anni, ha iniziato a palesare una grande passione per la musica, anche e soprattutto perché viene da una famiglia di artisti. Grazie ai suoi genitori, ossia suo padre Vincenzo - biologo che per anni ha lavorato in radio - e sua madre Enrica - maestra ed ex ballerina -, ha sempre ascoltato i cantautori italiani, come Lucio Dalla e Luigi Tenco; tuttavia, tra le sue influenze ci sono anche cantanti stranieri, come Michael Jackson e Billi Eilish. Anche sua sorella, di tre anni più grande, ha il suo stesso amore per la musica, tanto che è una pianista.

Quando era alle scuole medie ha cominciato a suonare la chitarra, mentre all'età di 15 anni si è messa a scrivere di suo pugno le sue canzoni, parlando perlopiù delle sue esperienze personali. Nel 2021, invece, quando aveva 21 anni, è stata selezionata per partecipare alla rassegna Tenco Ascolta, e poi si è potuta esibire sul palco dell'Ariston di Sanremo proprio per il Premio Tenco. Inoltre, nello stesso anno ha anche partecipato a Sanremo Giovani, vincendo Area Sanremo con il brano A me. Ritroviamo questa canzone nel suo primo EP, Salto nel vuoto. Dopodiché sono usciti i suoi singoli Non ti sopporto più e Sigaretta. Nel 2024 è entrata nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 condotto da quest'ultima, perché fortemente voluta dalla professoressa Lorella Cuccarini. SenzaCri, che ha conquistato il pubblico con i suoi inediti, primo fra tutti Madrid, ha spiegato che ha scelto questo pseudonimo perché quando canta lei non è più se stessa, come se si trasformasse in qualcun altro.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @senza_cri, e al momento conta ben 59.000 follower. Qui ritroviamo pochi post, ed in tutti lei è la sola protagonista: non c'è traccia di un partner; in effetti, oltre ad essersi mostrata molto riservata, SenzaCri non ha mai dichiarato di essere sentimentalmente impegnata all'interno della Scuola. Dunque, per quanto ne sappiamo, è single.

