Amici 24, Alessia Pecchia svela alcuni retroscena inediti sul rapporto con la maestra Alessandra Celentano

La finalista della 24esima edizione di Amici, Alessia Pecchia, torna a parlare della sua esperienza nella scuola e del bellissimo rapporto nato con la sua coach Alessandra Celentano: "È stata come una mamma per me".