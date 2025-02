News VIP

Dopo l'esperienza a Sanremo 2025, per la vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, si prospetta un nuovo traguardo: sarà lei, infatti, ad aprire il concerto degli Ofenbach a Milano.

Dopo aver duettato con gli Ofenbach nella quarta serata, quella dei duetti e delle cover, al Festival di Sanremo 2025, Sarah Toscano aprirà anche il concerto del duo francese a Milano. Per la vincitrice di Amici 23 si tratta di un nuovo importante traguardo, dopo la vittoria del talent show di Canale 5 e la partecipazione alla kermesse più importante d'Italia.

Amici 23, Sarah Toscano aprirà il concerto degli Ofenbach a Milano

Solo un anno fa, Sarah Toscano era una delle allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi e si apprestava a entrare al Serale, non immaginando certo che avrebbe sbaragliato gli altri cantanti, come Mida e Petit, e riuscendo a vincere la ventitreesima edizione del programma tv. Da allora, per la giovane cantante di Vigevano si sono aperti numerosi progetti: un album, un tour negli store e nei principali club italiani e in estate l'apertura del concerto dei Black Eyed Peas, un traguardo per lei molto importante.

Fin dalla vittoria di Amici 23, a Sarah Toscano è stato chiesto se le sarebbe piaciuto partecipare a Sanremo, ma la cantante aveva inizialmente ammesso di non essere pronta per un palco così importante come quello dell'Ariston. Tuttavia, a distanza di mesi, Carlo Conti ha annunciato che tra i Big di Sanremo 2025 ci sarebbe stata anche la vincitrice di Amici 23 e Sarah Toscano si è così presentata a Sanremo con il suo brano Amarcord.

Pur non avendo vinto ed essendosi piazzata al 17esimo posto nella classifica finale della kermesse, per Sarah Toscano l'esperienza sanremese si è rivelata un altro tassello da aggiungere alla sua carriera e l'ha vista esibirsi con gli Ofenbach nella serata dei duetti.

Amici 23, dopo Sanremo 2025 quali progetti attenderanno Sarah Toscano?

Ma la collaborazione con il duo francese non si è ancora conclusa. Sarah Toscano ha dimostrato di padroneggiare molto bene il francese, basti guardare la sua esibizione di Quelqu’un m’a dit di Carla Bruni, che si è complimentata con l'artista, e sembra che sarà proprio lei ad aprire il concerto degli Ofenbach a Milano.

Sui social, infatti, non è passato inosservato uno scambio di messaggi tra il duo e la vincitrice di Amici 23. Su Instagram, infatti, gli Ofenbach hanno invitato Sarah Toscano a unirsi a loro sul palco a Milano e la cantante ha risposto con un entusiasta "I'm ready", "sono pronta" con tanto di emoji del fuoco.

Scopri le ultime news su Amici