Alessandro Basciano: a Ibiza scherza con Elisa De Panicis mentre rischia i domiciliari

Un video della modella Elisa De Panicis ha acceso nuove polemiche su Alessandro Basciano che ora si trova alle Baleari dopo non essersi presentato a Milano in tribunale per indossare il braccialetto elettronico.

Mentre Alessandro Basciano trascorre giorni di relax a Ibiza, rimandando l’appuntamento fissato con la legge, un video della modella Elisa De Panicis ha acceso nuove polemiche sul suo comportamento.

Elisa De Panicis scherza con Alessandro Basciano (che rischia gli arresti domiciliari in Italia)

Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano aveva confermato – anche in Cassazione – l’obbligo per Basciano di indossare un braccialetto elettronico, misura cautelare disposta per tutelare la sicurezza dell’ex compagna Sophie Codegoni. Invece di presentarsi al commissariato per il dispositivo, però, il deejay è rimasto nelle Baleari, e ora rischia di finire agli arresti domiciliari al suo rientro in Italia.

A complicare la sua posizione ci ha pensato Elisa De Panicis, conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In un breve video postato nelle sue Instagram Stories, la modella sorride accanto a Basciano, intento a pranzare, e lancia una battuta che – nella sua leggerezza – suona decisamente fuori luogo.

"Il galeotto più bono di Ibiza è qui. Ti vedo molto bene!," ha dichiarato la De Panicis, mentre l’ex gieffino è intento a mangiare un boccone. Qualche ora più tardi, sempre sui social, ha aggiunto: "L’unica che può mettere le manette a Ale sono io. Vabbè, io la faccio ironica la cosa… però…".

A leggere queste parole, osserva chi ha seguito tutta la delicata vicenda, non può che nascere il dubbio su cosa ci sia da ridere, considerato che Basciano è stato accusato di stalking e sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti di Codegoni, con tanto di indagini ancora aperte.

Il dj ligure se non si presenterà a indossare il braccialetto al commissariato, potrebbe avere la misura cautelare inasprita e Basciano potrebbe ritrovarsi confinato nella propria abitazione.

Il suo avvocato ha spiegato che da tempo il deejay risiede alle Canarie, ma alcune ricostruzioni de Il Fatto Quotidiano sottolineano come, al momento dell’interrogatorio dopo la denuncia di Codegoni, Basciano avesse fornito un indirizzo in zona Porta Venezia a Milano. Proprio questa discrepanza rischia di complicarne ulteriormente la posizione.

Selvaggia Lucarello su Alessandro Basciano: "Un uomo considerato pericoloso gira libero e si fa riprendere da Instagram mentre brinda a Ibiza"

Sulla questione Basciano è intervenuta più volte anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che oggi ha dedicato un lungo articolo sulla vicenda, contestando i comportamenti dell'ex fidanzato della Codegoni e padre della loro figlia, Celine Blu.

La Lucarelli ha ricostruito passo dopo passo come il deejay, oggi a Ibiza, abbia disatteso l’obbligo di presentarsi in commissariato a Milano per farsi applicare il braccialetto elettronico disposto dalla Cassazione a tutela di Codegoni.

La giornalista sottolinea che, mentre la giovane madre cresce sua figlia nell’ansia, Basciano si concede invece serate da dj, eventi mondani e vacanze in villa con piscina. Elisa De Panicis ha perfino sorriso mostrando Basciano a pranzo e in letto, con battute sul “galeotto più bono di Ibiza” e l’irriverente scherzo sulle manette: un atteggiamento, osserva la giornalista, "di una tristezza infinita" e privo di qualsiasi intelligenza ironica. Con tagliente lucidità, la Lucarelli osserva come, in questa storia, il "reality" non sia più un gioco per gli spettatori ma una drammatica rappresentazione di violenza e incuria: "Un uomo considerato pericoloso gira libero e si fa riprendere da Instagram mentre brinda a Ibiza, protetto da un sistema che ignora le paure di una donna e della sua bambina" L’articolo si chiude con un invito alla coerenza chi gli offre palco e microfono (Basciano è un dj affermato e ha sempre continuato ad esibirsi), chi ride insieme a lui non può sottrarsi alle proprie responsabilità morali.