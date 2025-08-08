TGCom24
Home | VIP | News | Alba Parietti rompe il silenzio e risponde a Lorella Cuccarini: "Tentativo assurdo di mettermi in ridicolo"
News VIP

Alba Parietti rompe il silenzio e risponde a Lorella Cuccarini: "Tentativo assurdo di mettermi in ridicolo"

Anita Nurzia

Non è tardata ad arrivare la replica di Alba Parietti alle recenti dichiarazioni di Lorella Cuccarini al Corriere della Sera.

Alba Parietti rompe il silenzio e risponde a Lorella Cuccarini: "Tentativo assurdo di mettermi in ridicolo"

Dopo le dichiarazioni di Lorella Cuccarini al Corriere della Sera, in cui la conduttrice ricordava gli screzi avuti con due colleghe – Heather Parisi e Alba Parietti – è arrivata la replica della seconda. La Parietti ha voluto ricostruire i retroscena che portarono alla sua esclusione dal palco dell’Ariston e al “Dopofestival” di quell’anno, affidando il proprio sfogo a un lungo post sul suo profilo social.

Alba Parietti racconta del gesto “ipocrita” di Lorella Cuccarini

Al tempo la Parietti era la “donna di rete” di Raiuno, alla guida di Domenica In, mentre la Cuccarini ricopriva un ruolo analogo a Mediaset. Stando al suo racconto, furono i dirigenti Brando Giordani e Fuscagni a proporle di affiancare nuovamente Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, dopo il successo dell’anno precedente. Tuttavia, Baudo scelse Lorella , relegando Alba al DopoFestival, "ruolo che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide anche nel massimo delle difficoltà. Senza paracadute né protezioni"

La Parietti ha sottolineato come, in circostanze normali, il conduttore del DopoFestival venga almeno invitato a una delle serate del Festival:

"Mi fu fatto capire che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate dell’Ariston – fatto anomalo, perché chi conduce il Dopofestival è sempre stato invitato almeno una sera. Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella, mentre Lorella fu invitata al Dopofestival"

L’esclusione forzata contribuì a creare l’immagine della Parietti come “strega cattiva” contrapposta alla “Biancaneve” Cuccarini, ma lei spiega di aver trasformato il DopoFestival in un grande successo, nonostante le difficoltà:

"Pippo mi zittiva, mi sovrastava e quel gioco al massacro creò il successo del Dopofestival. Non fu semplice ma una professionista deve saper gestire le difficoltà"

Alba non ha dimenticato un episodio in conferenza stampa, a cui era stata esclusa:

"In una rara occasione in cui ci incrociammo, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso largo da un orecchio all’altro e, con fare materno, disse: “Almeno abbracciamoci”. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita"

Alba Parietti a Lorella Cuccarini perché tornare sull’episodio?

"Trovo curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo – assurdo – di mettermi in ridicolo".

Infine, la Parietti ha chiuso il capitolo con un sincero riconoscimento alla collega:

"Mi spiace perché è una professionista che ho sempre ammirato e stimato moltissimo"

Con queste parole, Alba Parietti chiarisce la propria verità su un’avventura dietro le quinte del Festival che, tre decadi dopo, continua a lasciare strascichi nelle relazioni tra protagoniste della televisione italiana.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Fiorello, svaligiata la sua casa di Roma, furto da 300 mila euro
news VIP Fiorello, svaligiata la sua casa di Roma, furto da 300 mila euro
La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2025: Un sogno cambia tutto e Maria finisce tra le braccia di Manuel!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2025: Un sogno cambia tutto e Maria finisce tra le braccia di Manuel!
X Factor 2025: i 4 giudici prontissimi per la nuova stagione. Si accende il talento e parte... il KARAOKE! (Video)
anticipazioni TV X Factor 2025: i 4 giudici prontissimi per la nuova stagione. Si accende il talento e parte... il KARAOKE! (Video)
Amici 24, Francesca Bosco: "È stato tutto meraviglioso. Ecco come vanno le cose tra me e Jacopo Sol"
news VIP Amici 24, Francesca Bosco: "È stato tutto meraviglioso. Ecco come vanno le cose tra me e Jacopo Sol"
Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?
news VIP Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?
Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
news VIP Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
news VIP Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi
news VIP Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV