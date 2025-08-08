Alba Parietti rompe il silenzio e risponde a Lorella Cuccarini: "Tentativo assurdo di mettermi in ridicolo"

News VIP

Non è tardata ad arrivare la replica di Alba Parietti alle recenti dichiarazioni di Lorella Cuccarini al Corriere della Sera.

Dopo le dichiarazioni di Lorella Cuccarini al Corriere della Sera, in cui la conduttrice ricordava gli screzi avuti con due colleghe – Heather Parisi e Alba Parietti – è arrivata la replica della seconda. La Parietti ha voluto ricostruire i retroscena che portarono alla sua esclusione dal palco dell’Ariston e al “Dopofestival” di quell’anno, affidando il proprio sfogo a un lungo post sul suo profilo social.

Alba Parietti racconta del gesto “ipocrita” di Lorella Cuccarini

Al tempo la Parietti era la “donna di rete” di Raiuno, alla guida di Domenica In, mentre la Cuccarini ricopriva un ruolo analogo a Mediaset. Stando al suo racconto, furono i dirigenti Brando Giordani e Fuscagni a proporle di affiancare nuovamente Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, dopo il successo dell’anno precedente. Tuttavia, Baudo scelse Lorella , relegando Alba al DopoFestival, "ruolo che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide anche nel massimo delle difficoltà. Senza paracadute né protezioni"

La Parietti ha sottolineato come, in circostanze normali, il conduttore del DopoFestival venga almeno invitato a una delle serate del Festival:

"Mi fu fatto capire che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate dell’Ariston – fatto anomalo, perché chi conduce il Dopofestival è sempre stato invitato almeno una sera. Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella, mentre Lorella fu invitata al Dopofestival"

L’esclusione forzata contribuì a creare l’immagine della Parietti come “strega cattiva” contrapposta alla “Biancaneve” Cuccarini, ma lei spiega di aver trasformato il DopoFestival in un grande successo, nonostante le difficoltà:

"Pippo mi zittiva, mi sovrastava e quel gioco al massacro creò il successo del Dopofestival. Non fu semplice ma una professionista deve saper gestire le difficoltà"

Alba non ha dimenticato un episodio in conferenza stampa, a cui era stata esclusa:

"In una rara occasione in cui ci incrociammo, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso largo da un orecchio all’altro e, con fare materno, disse: “Almeno abbracciamoci”. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita"

Alba Parietti a Lorella Cuccarini perché tornare sull’episodio?

"Trovo curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo – assurdo – di mettermi in ridicolo".

Infine, la Parietti ha chiuso il capitolo con un sincero riconoscimento alla collega:

"Mi spiace perché è una professionista che ho sempre ammirato e stimato moltissimo"

Con queste parole, Alba Parietti chiarisce la propria verità su un’avventura dietro le quinte del Festival che, tre decadi dopo, continua a lasciare strascichi nelle relazioni tra protagoniste della televisione italiana.