Serie A, calendario anticipi e posticipi: come vedere le partite della 36esima giornata

La 36ª giornata di Serie A 2018/2019 ci aspetta da domani, sabato 11 maggio 2019, con il primo anticipo pomeridiano tra Atalanta e Genoa a lunedì 13 maggio 2019, con il posticipo serale tra Inter e Chievo. Tutte le partite, dagli anticipi ai posticipi saranno trasmesse su SkySport Serie A e sulla piattaforma Streaming DAZN. In Streaming saranno disponibili sul web con skysport.it e sull'App di Sky Sport. Ma vediamo nel dettaglio gli appuntamenti della giornata:

Gli anticipi di sabato 11 maggio 2019

La 36esima giornata comincia sabato pomeriggio, subito dopo pranzo. L'Atalanta, prossima ad affrontare la Coppa Italia, ospita in casa il Genoa di Prandelli. Appuntamento allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia con calcio d'inizio alle ore 15.00 su Sky.

L'altra protagonista della finale di Tim Cup 2019, raggiunge la Sardegna per la partita contro il Cagliari. Cagliari – Lazio va in onda, in diretta dalla Sardegna Arena, alle ore 18.00 su Sky.

Fiorentina – Milan chiude gli anticipi del sabato. Dallo Stadio Franchi, i viola accolgono i rossoneri alle ore 20.30 e la partita va in onda sulla piattaforma DAZN.

Le partite di domenica 12 maggio 2019

Torino – Sassuolo dà inizio agli incontri di domenica. Le squadre scendono sul campo dello Stadio Olimpico di Torino alle ore 12.30. L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN.

Alle ore 15.00 andranno in onda due appuntamenti. Sampdoria – Empoli dallo Stadio Comunale Luigi Ferraris e in onda su Sky mentre Frosinone – Udinese sarà trasmessa su DAZN dallo Stadio Benito Stirpe.

Alle ore 18.00 invece Spal – Napoli. I partenopei sono in trasferta a Ferrara contro la quadra di Leonardo Simplici. La partita sarà trasmessa su SkySerie A ma anche su Skysport canale 251, in diretta dallo Stadio Paolo Mazza.

Il big match Roma – Juventus di domenica 12 maggio 2019

La Roma di Claudio Ranieri attende i campioni d'Italia allo Stadio Olimpico. Roma – Juventus, il big match di domenica 12 maggio 2019, sarà trasmesso in esclusiva su SkySerie A e su Skysport canale 251 a partire dalle ore 20.30.

I posticipi di lunedì 13 maggio 2019

La giornata si conclude con due posticipi serali di lunedì 13 maggio 2019. Alle ore 19.00 dallo Stadio Renato d'Allara, appuntamento con Bologna – Parma, in onda su SkySport Serie A e Skysport canale 252.

Alle ore 21.00 invece Inter – Chievo chiude il week – end lungo di Serie A. I nerazzurri attendono i veronesi a Milano, allo San Siro. La partita andrà in onda sia su SkySport Serie A che su Skysport canale 251.

Vediamo insieme la classifica aggiornata alla 35ª giornata, in attesa di scoprire i risultati: